Stray, le jeu vidéo dont le héros est un chat errant, vient aussi en aide aux félins du monde réel

Le jeu vidéo Stray n’en finit pas de faire parler de lui. Sorti en juillet, le titre développé par le studio français BlueTwelve et édité par Annapurna Interactive a rapidement rencontré un grand succès au sein de la communauté de gamers.

Rappelons que dans ce jeu d’aventure, le joueur se glisse dans la peau d’un chat errant muni d’un drone, et évoluant dans une ville inhospitalière dont il essaie de s’extirper. Le tout en bravant toutes sortes de danger et en cherchant à percer une énigme.

Stray compte déjà de très nombreux fans, y compris parmi la gent féline. Une multitude de vidéos et de photos montrant des chats totalement fascinés face à des séquences du jeu ont fait leur apparition sur les réseaux sociaux.



Annapurna Interactive / YouTube

Une popularité que ses auteurs mettent à profit pour la bonne cause. L’éditeur Annapurna Interactive, mais aussi la communauté de joueurs et fans de Stray, ont soutenu différentes initiatives, évènements caritatifs, refuges et associations de protection animale depuis sa sortie.

Des milliers de dollars collectés par les refuges grâce à Stray

Ainsi, dans la foulée de son lancement, Annapurna Interactive a fait don d’un certain nombre d’exemplaires du jeu à la Nebraska Humane Society. En les distribuant ensuite à des fans, le refuge a pu récolter 7000 dollars, soit 6800 euros environ. Sans compter le don de 1305 dollars (1000 euros) directement fait par l’éditeur.

Celui-ci a également organisé un évènement d’adoption au bar à chats new-yorkais Meow Parlour, tout en ayant remis à l’établissement un chèque de 1000 dollars (980 euros).

Pour leur part, des gamers férus de Stray ont mis en place une collecte de fonds pour l’association North Shore Animal League America, qui a ainsi reçu 800 dollars (780 euros).

Ce ne sont là que quelques-unes des actions menées par l’équipe de Stray ou inspirées par le jeu. D’autres sont à venir…