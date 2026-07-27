Jetés dans un sac poubelle en plein soleil ces 4 chatons sont biberonnés par leur sauveuse

En ouvrant un sac abandonné au bord d’une route, Maria ne s’attendait pas à devoir se battre pour la survie de 4 chatons nouveau-nés. Grâce à sa détermination et à des semaines de soins, les petits félins ont finalement grandi avant de rejoindre une famille prête à leur offrir une nouvelle vie.

Maria a fait une triste découverte sans se douter qu'elle allait changer son quotidien, mais aussi et surtout la vie de 4 minuscules qui paraissaient condamnées. Cette histoire émouvante est racontée en vidéo par The Dodo sur sa chaîne YouTube.

La jeune femme avait repéré un sac poubelle fermé, jeté au bord d'une route et dans lequel elle pouvait percevoir du mouvement. En s'en approchant, elle a entendu des miaulements. Elle l'a tout de suite ouvert et a été stupéfaite d'y trouver des chatons nouveau-nés. Leurs yeux étaient encore fermés.



The Dodo / YouTube

Sans perdre un instant, elle les a emmenés au cabinet vétérinaire le plus proche. Le personnel soignant a examiné les petits félins, puis appris à Maria à les nourrir à la seringue. On lui a bien expliqué qu'ils avaient besoin d'un repas toutes les 2 heures et montré comment les aider à faire leurs besoins.



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Maria savait que cela allait représenter beaucoup de travail et une énorme responsabilité, mais elle était déterminée à sauver ces chatons.



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Elle les a sauvés et élevés avant de passer le flambeau

Arrivés à la maison, les 4 bébés ont été accueillis par Oscar, le chat de leur bienfaitrice. Elle a commencé à s'occuper d'eux, à les nourrir et à les toiletter en se demandant si elle s'y prenait de la bonne manière. Au fil des jours, une véritable routine s'est installée, et ses gestes étaient de plus en plus maîtrisés. Elle a même pris l'habitude de leur jouer de la guitare.

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Maria s'est attachée à ses petits protégés à mesure que les semaines passaient. Ils ont ouvert les yeux et commencé à devenir plus énergiques, curieux et mobiles.



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Une famille d'accueil de longue durée a finalement été trouvée pour les 4 rescapés. Maria les a ainsi vus partir en ressentant un pincement au coeur, mais aussi une grande fierté de les avoir sauvés.



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Le conseil Woopets : quelle alimentation donner à un chaton nouveau-né ?

Un chaton âgé de quelques jours ne peut évidemment pas manger comme un chat adulte. Son alimentation doit être composée exclusivement de lait maternisé pour chatons, spécialement formulé pour répondre à ses besoins nutritionnels. Le lait de vache est à éviter, car il est trop pauvre en éléments essentiels et peut provoquer des troubles digestifs importants.

Les repas doivent être donnés au biberon ou à la seringue selon la situation, en respectant les quantités et la fréquence recommandées par un vétérinaire. Les chatons nouveau-nés ont besoin de prises alimentaires très régulières, toutes les 2 à 3 heures, y compris la nuit, car leur petit organisme ne dispose que de faibles réserves d’énergie.

Après chaque repas, les très jeunes chatons doivent généralement être aidés à faire leurs besoins grâce à une stimulation douce de la zone abdominale et génitale avec un linge humide tiède. Cette étape est indispensable durant les premières semaines, avant qu’ils deviennent autonomes.