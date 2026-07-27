Dans cette supérette, un chat gourmand a trouvé l’astuce parfaite pour obtenir des friandises auprès des touristes (vidéo)

À Krabi, en Thaïlande, un chat tigré a trouvé une technique bien à lui pour obtenir ses friandises préférées. Son secret ? Guider les touristes directement vers le rayon nourriture pour chats d’une supérette avant de leur faire les yeux doux. Une stratégie particulièrement efficace !

On dit souvent que nos compagnons à 4 pattes n’ont pas besoin de parler pour se faire comprendre. À Krabi, en Thaïlande, un petit chat, aussi gourmand qu’intelligent, en est la preuve vivante : il a trouvé une manière bien à lui de communiquer ses envies. Sans un seul miaulement, il réussit à attirer l’attention et à faire passer son message…

Le chat qui piège les touristes

Comme le rapporte le site ToutelaThaïlande.fr, ce chat tigré a trouvé une méthode bien particulière pour obtenir ce qu’il aime : des friandises. Habitué d’une supérette locale, ce petit félin accompagne les touristes jusqu’au rayon consacré à la nourriture pour chats, puis leur montre son choix.

© @jmiiyaaa / Instagram

Son stratagème a aujourd’hui fait le tour des réseaux sociaux depuis qu’une touriste sud-coréenne a partagé une vidéo de lui sur Instagram. On y voit effectivement le minou se placer devant les sachets de friandises, toucher du museau son encas préféré, puis se tourner vers les visiteurs en clignant lentement des yeux. Ce geste, souvent associé à la confiance chez les chats, semble être sa façon de les remercier.

Et cela fonctionne ! Quelques instants plus tard, les touristes passent à la caisse et le félin profite tranquillement de sa récompense devant la boutique.

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Un félin mystérieux devenu star du web

Avec son collier rouge, ce chat tigré ne semble pourtant pas être un animal errant, mais son propriétaire reste pour l’instant inconnu.

Une chose est certaine : sa technique pour obtenir des friandises est bien rôdée ! En effet, d’autres vidéos de touristes montrent exactement le même scénario : la boule de poils guide des visiteurs jusqu’au rayon nourriture pour chats, attend patiemment qu’ils choisissent un sachet, puis profite tranquillement de son goûter devant la boutique.

© @c.h0ilam / Threads

Cette habitude a rapidement amusé les internautes qui n’ont pas manqué d’imagination pour commenter le comportement de ce « petit escroc » à 4 pattes. « Au début, j’ai eu pitié du chat. Puis je me suis rendu compte que c’étaient plutôt des touristes dont il fallait avoir pitié. Hahaha. », a par exemple commenté quelqu’un. « Le chef du gang d’arnaqueurs est arrivé. », a ajouté un autre avec humour.

Beaucoup ont surtout salué l’intelligence du minou et son incroyable capacité à se faire comprendre. Un vrai petit malin !

© @jmiiyaaa / Instagram - @c.h0ilam / Threads

L’info Woopets – Comment comprendre le langage corporel des chats ?

Comme le montre le comportement de ce chat thaïlandais, les félins ont de nombreuses façons de communiquer sans miauler. Observer leurs gestes et leurs attitudes permet de mieux comprendre leurs envies et leurs émotions :