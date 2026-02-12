Atteint d'une maladie neurodégénérative, un chat de 21 ans s'accroche de toutes ses forces à son maître pour oublier sa peur le temps d'une averse (vidéo)

Thrilla, ce grand chat roux âgé de 21 ans, a la chance de partager son quotidien avec un propriétaire très attentif à son bien-être. Face à la maladie neurodégénérative de son animal, l’homme a décidé d’adoucir le quotidien. Plusieurs vidéos, dont une en particulier, nous prouvent qu’il atteint merveilleusement son objectif.

Voir son animal gagner en âge est un des aspects les plus éprouvants émotionnellement pour un propriétaire. Celui de Thrilla Jermaine, ce chat au pelage roux, a été confronté à la maladie due à la vieillesse de son chat : la démence. Anxieux, souvent perdu, le félin a besoin d’un soutien permanent, expliquait Paw Nation. Son papa a décidé de l’associer à quasiment tout ce qu’il fait et les bénéfices sont évidents.

@hisnameisthrillat / TikTok

Rien de mieux que le bruit de la pluie

Universellement, le bruit de la pluie apaise. Dès lors que l’anxiété s’installe, que Thrilla ne parvient pas à retrouver son calme, son propriétaire a une solution particulièrement efficace. Il se munit d’un parapluie et se rend à l’extérieur. Bien positionné sur son épaule et à l’abri de la pluie, Thrilla profite de l’environnement apaisé.

Dorloté par son papa, il semble laisser ses angoisses de côté, et profite intensément de ce moment d’écoute des bruits de la nature.

La confiance : le maître-mot de la relation

Si c’est la pluie qui aide Thrilla à reprendre ses esprits, c’est aussi la relation qu’il entretient avec son propriétaire. Les bras de son papa le réconfortent et contribuent sans aucun doute à ralentir son rythme cardiaque.

Cette relation de confiance a pu s’établir sur les 21 dernières années et il est évident qu’aujourd’hui ce duo se connaît à la perfection. Dans ces moments plus difficiles, marqués par la maladie, le lien est un repère qui contribue à stabiliser Thrilla.

« Une source d’inspiration pour nous tous »

Sous la vidéo TikTok publiée par @hisnameisthrillat, les internautes sont très nombreux à réagir. La reconnaissance à l’égard de ce papa qui décide de s’occuper de son chat âgé a touché le public en plein cœur. On peut lire parmi les commentaires : « Vous êtes une personne formidable », « Vous êtes une source d’inspiration pour nous tous » ou encore « Ces pattes qui vous tiennent ! ».

On s’aperçoit que ce propriétaire partage beaucoup d’autres moments de son quotidien avec son adorable chat. Thrilla est lové dans les bras de son papa quasiment tous les matins lorsqu’il se prépare et a dernièrement été associé à la préparation d’un gâteau à la banane.

Tout le monde attend des nouvelles de ce chat qui peut désormais compter sur un soutien à l’international.