  5. Une chatte et ses chatons nouveau-nés ayant encore leur cordon ombilical quittent leur vie d'errance pour goûter à la sécurité et au confort

dans la catégorie Emotion

Livrés à eux-mêmes sur un parking, une chatte et ses chatons nouveau-nés ont eu la chance de croiser la route de personnes bienveillantes. Grâce à un élan de solidarité, leur vie a pris un tout nouveau tournant, entre chaleur, sécurité et amour.

Illustration : "Une chatte et ses chatons nouveau-nés ayant encore leur cordon ombilical quittent leur vie d'errance pour goûter à la sécurité et au confort "
© Leanne

Une chatte à la robe noire et ses 3 chatons nouveau-nés avaient été repérés sur le parking d’une résidence. Les habitants ont rapidement réagi, lançant un appel à l’aide au sujet de la petite famille féline. L’association locale Whiskers-a-GoGo y a répondu, et l’une de ses bénévoles, prénommée Leanne, s’est aussitôt rendue sur les lieux pour les prendre en charge.

Elle n’a eu aucun mal à placer la minette et ses bébés dans une caisse de transport pour les emmener chez elle et prendre soin d’eux.

Illustration de l'article : Une chatte et ses chatons nouveau-nés ayant encore leur cordon ombilical quittent leur vie d'errance pour goûter à la sécurité et au confort
Leanne

Les chatons n’étaient âgés que de 3 jours et avaient encore leur cordon ombilical. Leurs yeux étaient évidemment clos. Leur génitrice, appelée Rice Krispies par sa bienfaitrice, s’est vite détendue, réalisant sans doute qu’elle et ses petits étaient enfin en sécurité. Ils disposaient de couvertures confortables, de nourriture à volonté et d’une mère d’accueil aux petits soins.

Illustration de l'article : Une chatte et ses chatons nouveau-nés ayant encore leur cordon ombilical quittent leur vie d'errance pour goûter à la sécurité et au confort
Leanne

Les nouveau-nés faisaient l’objet d’une surveillance quasi constante de la part de Leanne.

"Quand les chatons sont si petits et naissent dans des conditions dangereuses, nous retenons notre souffle", dit-elle, en effet, à Love Meow.

La bénévole les pesait régulièrement, sous les yeux de leur mère qui lui faisait pleinement confiance.

“Ils sont en bonne santé, curieux et tellement mignons”

2 semaines plus tard, les petits, répondant désormais aux noms de Snap, Crackle et Pop, ont ouvert les yeux et commencé à découvrir le monde.

Illustration de l'article : Une chatte et ses chatons nouveau-nés ayant encore leur cordon ombilical quittent leur vie d'errance pour goûter à la sécurité et au confort
Leanne

Ils sont juste merveilleux, dit Leanne. Ils sont en bonne santé, curieux et tellement mignons à câliner. Ils trottinent, se chamaillent et commencent à s'intéresser à la nourriture de leur maman.”

Ils prennent des forces et gagnent en assurance de jour en jour, apprenant à s’amuser avec des jouets, à grimper et explorant leur environnement sous le regard vigilant et tendre de leur maman.

Illustration de l'article : Une chatte et ses chatons nouveau-nés ayant encore leur cordon ombilical quittent leur vie d'errance pour goûter à la sécurité et au confort
Leanne

Encore quelques semaines et ils pourront être proposés à l’adoption, tout comme Rice Krispies qui n’aura ainsi plus à connaître l’errance.

Illustration de l'article : Une chatte et ses chatons nouveau-nés ayant encore leur cordon ombilical quittent leur vie d'errance pour goûter à la sécurité et au confort
Leanne

