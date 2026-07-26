A 17 ans et venant de perdre sa maîtresse, cette chatte de refuge espère encore une seconde chance (vidéo)

A 17 ans, Cin a perdu la personne avec qui elle avait toujours vécu, mais cette chatte au tempérament extrêmement affectueux n’a rien perdu de son envie d’aimer. Grâce à une vidéo particulièrement émouvante, les bénévoles espèrent désormais qu’elle trouvera rapidement un nouveau foyer où elle pourra finir ses vieux jours entourée d’affection.

Fran Grzesik se sert de son compte TikTok « @franflight » pour mettre un coup de projecteur sur des chats de refuge qui attendent d'être adoptés. Bien souvent, il s'agit d'animaux au passé douloureux et qui ont pourtant tant d'amour à offrir et de qualités à faire valoir.

Bénévole chez la NAWS Humane Society, une association basée à Mokena dans l'Etat de l'Illinois (Etats-Unis), elle publie régulièrement des vidéos dont les protagonistes sont ces félins qui rêvent d'une seconde chance. Elle était ainsi apparue aux côtés de Shelly, une chatte brisée par son retour au refuge, ou encore avec Stu, un matou ignoré pendant 500 jours à cause de sa différence.

Cette fois-ci, Fran Grzesik a partagé l'histoire de Cin, une chatte séniore en pleine phase de deuil et ayant plus que jamais besoin de retrouver stabilité et sérénité.

Âgée de 17 ans, Cin est récemment arrivée au refuge de la la NAWS Humane Society après avoir souffert d'une énorme perte ; sa propriétaire, auprès de laquelle elle a passé toute sa vie, est décédée.



@franflight / TikTok

Une perte difficile mais pas impossible à surmonter

Du jour au lendemain, c'est tout son univers qui s'est écroulé sous ses pattes. Ses habitudes, ses repères, la présence de son humaine… Tout s'est envolé. Elle s'est retrouvée dans un endroit qu'elle ne connaît pas et est désormais entourée d'étrangers, pourtant soucieux de son bien-être et à ses petits soins.

Dans une vidéo postée le 15 juillet 2026 et relayée par Parade Pets , c'est une Cin câline et affectueuse à souhait que l'on découvre en compagnie de Fran Grzesik. La voici :

💔 Comment aider un chat en deuil ? 🐱 Pourquoi les chats s'attachent-ils autant ? 📖 Autres chats en quête d'une seconde chance Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.

@franflight I hope we can all rally together to try and find a home for Cin. She has never lived with other pets and hasn’t tested positively yet with other cats or dogs which will ultimately make it very difficult to find her a good match. Despite her old age, Cin is in great health and currently not on any medications. If you have any questions please feel free to send me a message and if you are serious about adopting Cin please submit a cat adoption application at nawsus.org under the tab adoption center. I’m sending you guys all of my love, thank you for loving Cin. ???????????? #adopt #adoptdontshop #cat #catsoftiktok #catadoption ? biting bullets - ridgeclub

La jeune femme espère voir sa nouvelle protégée trouver rapidement une nouvelle famille pour qu'elle puisse surmonter sa tristesse et renouer avec le bonheur. Cette vidéo contribuera peut-être à exaucer son souhait.

L’info Woopets : comment le deuil se manifeste-t-il chez un chat ayant perdu son propriétaire ?

Les chats sont profondément affectés par la disparition de la personne avec laquelle ils vivaient. Ils peuvent perdre leurs repères et voir leur comportement changer pendant plusieurs semaines.

Cette détresse peut se traduire par une baisse de l'appétit, une recherche accrue de contact, des miaulements inhabituels, un repli sur soi ou, au contraire, une agitation plus marquée. Chez les chats âgés, ces changements méritent une attention particulière, car ils peuvent s'accompagner d'un problème de santé.

Pour les aider à retrouver leur équilibre, l'essentiel est de leur offrir un environnement calme, des routines stables et beaucoup de patience, tout en consultant un vétérinaire si les symptômes persistent ou s'aggravent.