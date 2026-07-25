Après 40 jours d'angoisse, une chatte perdue en camping en pleine nature et à 1800 km de chez elle est retrouvée indemne

Après 40 jours passés seule dans un immense parc national du Colorado, Fridge a finalement été récupérée par sa famille, en bonne santé malgré cette incroyable épreuve. Sa disparition, qui semblait pourtant vouée à rester sans réponse, s'est achevée par des retrouvailles inespérées et joyeuses.

Nakee Bullen, tatoueuse professionnelle, et son compagnon Jefferson Howard habitent Isanti dans le Minnesota (Etats-Unis). Ils sont propriétaires de 2 chats tigrés appelés Fridge et Lewis.

Le 1er juin 2026, alors qu'ils rentraient d'un long voyage à Los Angeles, en Californie, et qu'ils traversaient le Colorado, ils ont décidé de camper au cœur du parc national de Great Sand Dunes.

Cette nuit-là, Fridge et Lewis dormaient avec le couple sous la tente, mais au petit matin, Nakee Bullen et Jefferson Howard se sont rendu compte de la disparition des 2 félins. « Je me suis réveillée vers 5 h 30 ou 6 heures du matin, et ils étaient tous les 2 partis », raconte la jeune femme à CBS News .

Lewis n'est pas allé loin et a vite été retrouvé. Sa congénère de 3 ans, en revanche, manquait toujours à l'appel. Pendant des heures, ses humains l'ont cherchée partout autour du site de camping, sur un rayon d'une dizaine de kilomètres. Sans résultat.



Jefferson Howard / Facebook

Nakee Bullen et Jefferson Howard ont dû prendre la douloureuse décision de quitter les lieux sans leur chatte, car il leur fallait reprendre la route.

« J'avais le sentiment d'avoir laissé un petit bout de moi là-bas, confie sa maîtresse. Je pleurais parce qu'elle n'était pas là avec moi et que tout ce que je voulais, c'était mon bébé. »

De retour dans le Minnesota, elle a continué de poster des avis de recherche sur les réseaux sociaux et de suivre la situation auprès d'une association basée dans le Colorado.



Jefferson Howard / Facebook

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« C'est une vraie dure à cuire maintenant »

Même si les gardes forestiers ont expliqué à Nakee Bullen que les chances de retrouver Fridge dans une telle étendue sauvage étaient faibles, elle essayait de s'accrocher à l'espoir. La suite des évènements lui a donné raison.

Contre toute attente, 40 jours plus tard, quelqu'un a retrouvé la minette et l'a emmenée au refuge. Nakee Bullen n'en revenait pas. Elle a effectué le trajet de 16 heures pour les retrouvailles.

« C'est une battante, dit-elle de son amie féline. C'est une vraie dure à cuire maintenant. C'était une sensation incroyable. Ce n'était que des larmes de joie. »

Fridge est revenue de sa mésaventure légèrement amaigrie, mais en bonne santé.



Jefferson Howard / Facebook

L’info Woopets : un chat domestique peut-il survivre seul en milieu sauvage ?

La survie d’un chat domestique livré à lui-même dans la nature est possible, comme l’a montré l’histoire de Fridge, mais elle dépend de nombreux facteurs. Certains félins savent trouver des cachettes, chasser de petites proies et repérer des sources d’eau, ce qui peut leur permettre de tenir plusieurs jours ou semaines.

Cependant, un environnement sauvage reste très hostile pour un animal habitué au confort d’un foyer. Le manque de nourriture adaptée, les blessures, les parasites, les maladies, les conditions météorologiques difficiles ou encore les rencontres avec des animaux dangereux représentent des risques importants.

Les capacités d’adaptation varient aussi selon chaque chat ; son âge, son état de santé, son tempérament et son expérience de l’extérieur peuvent faire une grande différence. Même un chat débrouillard peut rapidement se retrouver en difficulté sans accès régulier à des ressources sûres. C’est pourquoi une disparition doit toujours être prise au sérieux.