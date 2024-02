La dernière volonté touchante d’une femme en soins palliatifs souhaitant que ses chattes ne soient jamais séparées

Thumbelina et Emma Rose ont vécu un quotidien paisible aux côtés de leur maîtresse aimante jusqu’à ce que celle-ci tombe malade. Elle a malheureusement dû abandonner sa maison et ses félines adorées, mais espérait profondément qu’elles trouveraient le bonheur ailleurs, dans une autre maison. Son souhait a été exaucé.

9 ans séparent Thumbelina, une féline de 14 ans, et Emma Rose. Néanmoins, les chattes sont un pilier l’une pour l’autre depuis qu’elles se connaissent. Ensemble, elles ont partagé les plus beaux moments de leur vie tout comme les pires, notamment l’hospitalisation de leur propriétaire. Laquelle souffrait d’un cancer et a dû les abandonner pour partir en soins palliatifs, mentionnait Cole & Marmalade. Elle n’avait qu’un seul souhait : que ses félines restent ensemble pour toujours.

Elle a confié leur garde à Beth Stern, qui accueille bénévolement des félins dans le besoin dans sa maison, puis leur trouve des familles aimantes par la suite. La bienfaitrice a pris grand soin de ses protégées.

« Elles ont traversé tellement de choses et mon cœur sent que leur bonheur éternel va bientôt commencer »

La situation des félines a grandement touché Beth, d’autant plus que leur maîtresse avait approximativement le même âge qu’elle. Elle a tout fait pour qu’elles se sentent bien dans sa maison et s’est beaucoup attachée à elles. Thumbelina a eu d’importants soucis dentaires, mais s’est vite rétablie entre les bonnes mains de sa bienfaitrice.

De son côté, Emma Rose a pris ses aises chez son hôte, profitant des rayons du soleil sur la terrasse. Beth était heureuse de les voir rayonner malgré les épreuves qu’elles avaient endurées et l’absence de leur maîtresse. Elles savaient qu’elles s’épanouiraient davantage dans leur propre logement et s’est chargée de leur trouver des nouveaux propriétaires.

@bethostern / Instagram

« Mon cœur est tellement heureux pour les femelles »

Avec d’aussi belles personnalités, Thumbelina et Emma Rose n’ont pas mis longtemps pour séduire une adoptante. Toutefois, cette dernière a eu du mal à s’en occuper et les a ramenées chez Beth. C’était un retour à la case départ, mais la bienfaitrice était persuadée qu’une famille merveilleuse les attendait quelque part.

Elle ne s’était pas trompée. Quelque temps après cet échec, elles ont rejoint la maison d’une femme et ne l’ont plus jamais quittée. Même si leur vie n’a pas été simple les mois précédents, elles peuvent désormais tourner la page et ouvrir un nouveau chapitre.

