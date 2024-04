En prenant en charge un adorable chat noir et blanc, une famille d’accueil ne s’attendait pas à devoir affronter un tel chaos

Au mois de mars dernier, Fiona Bowler était ravie d’accueillir un second chat en famille d’accueil grâce à la Southampton Cats Protection. Smudge, son premier pensionnaire, était un chat câlin qui profitait paisiblement de sa maison d’accueil. Elle s'attendait à revivre la même expérience. Toutefois, comme le relate The Dodo, le nouvel arrivant avait d’autres plans en tête…

Ce chat noir et blanc nommé Reginald a commencé à semer le chaos dès qu’il a posé les pattes dans la maison de Fiona. « La première nuit, il a renversé et cassé la caméra pour chat que nous avions installée pendant la nuit pour garder un œil sur lui », a déclaré sa mère d’accueil. « C’est à partir de là que sa frénésie criminelle a vraiment commencé. »

Un nouveau « crime » tous les jours

Contrairement à Smudge, Reginald n’avait aucune envie de faire la sieste. Ce chat semblait plutôt déterminé à détruire la maison de toutes les manières possibles, en commençant par l’inonder. « Il éclabousse avec son bol d’eau, le renverse, s’assoit dedans, puis le fait couler sur le sol », a expliqué Fiona, dépitée.

© FionaBowler / X

Chaque matin, la jeune femme se demande quelle bêtise le minou espiègle a encore inventée : se suspendre à la poche de son manteau ? Escalader le four pour jeter au sol les torchons et les gants de cuisine ? Donner des coups de patte sur les vêtements disposés sur l’étendoir pour les faire tomber ?

© FionaBowler / X

Au cours des semaines, la frénésie criminelle de Reginald s’est même intensifiée. Il s'est mis à voler des objets dans la maison (ciseaux, boîtes d’œufs vides…), à ouvrir les portes, les tiroirs et les robinets d’évier ! « Son crime le plus choquant a certainement été d’ouvrir le robinet de la cuisine pendant la nuit et d’inonder presque notre cuisine », se souvient Fiona. « Je ne savais pas si je devais en rire ou en pleurer. »

© FionaBowler / X

Après Smudge, la jeune femme ne s’attendait vraiment pas à devoir gérer un chat aussi différent. « Comparé à Smudge, Reg est un véritable tourbillon de chaos ! » », a-t-elle déclaré.

Un chat espiègle et affectueux

Même si Reginald ne cesse de faire des bêtises, Fiona ne regrette en rien sa décision de l’avoir accueilli en attendant qu’il trouve sa famille pour toujours. Quand il sera prêt à être adopté, elle espère même sincèrement qu’une famille aimante et compréhensive de ses besoins lui ouvrira son cœur.

© FionaBowler / X

« Malgré ses antécédents criminels, il est aussi extrêmement amical et affectueux », a affirmé Fiona. « Il sera un compagnon incroyable pour quelqu’un qui aura du temps (et de la patience) à lui consacrer ! »

© FionaBowler / X

En attendant que ce chat espiègle et affectueux trouve ses parents pour la vie, Fiona continuera à gérer son chaos avec le sourire. « Le fait d’avoir Reg a rendu tout 50 % plus chaotique et 100 % plus amusant », a-t-elle finalement conclu avec tendresse.