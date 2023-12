Le voyage mouvementé de Lune, une chatte ayant fugué sur une aire d'autoroute et erré pendant des semaines loin de chez elle

Vétérinaire et auteure de plusieurs ouvrages sur nos amis félins (« Mon chat sur le divan », « Ce chat qui a changé ma vie »…) Anne-Claire Gagnon a eu la gentillesse de nous faire part d’une très belle histoire dont la protagoniste est une chatte appelée Lune. Elle appartient à son oncle et avait disparu pendant près de 3 semaines, avant d’émouvantes retrouvailles avec ses humains permises par une employée d’aire d’autoroute et une association bourguignonne.