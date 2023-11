4 chatons abandonnés après une tempête trouvent le réconfort dans un foyer aimant

Jen est mère d’accueil bénévole pour chatons en difficulté au sein de Wrenn Rescues, en Californie (Etats-Unis).

Récemment, elle avait vu un appel à l’aide lancé par un homme au grand cœur qui avait recueilli 4 chatons nouveau-nés. Il les avait découverts dehors juste après une tempête. Il n’y avait aucune trace de leur mère.



« Ils étaient si petits quand ils sont arrivés ici, raconte Jen à Love Meow. Ils n'avaient que 2 jours et pesaient environ 90 grammes ». La bénévole les a effectivement pris en charge.

Elle les a placés en couveuse pour les aider à stabiliser leur température corporelle. Elle les nourrissait au biberon. D’ailleurs, ils s’alimentaient très bien et prenaient du poids à un très bon rythme.



Les 4 chatons ont ensuite suffisamment grandi pour quitter la couveuse et découvrir la pièce que Jen a aménagée pour eux. Petit à petit, les petits félins ont commencé à révéler leurs différentes personnalités.

Sleet, le seul tabby de la portée, est aussi le plus affectueux. Son frère Blizzard est le plus fort et le plus bruyant. Leur sœur Frost est si détendue qu’elle se laisse tomber sur le côté lorsqu’elle finit son repas. Quant à la petite dernière, qui répond au nom d’Ice, elle est la « toiletteuse » du quatuor qui adore lécher les autres et jouer avec eux en permanence.



Des chatons aimants, joueurs et câlins

« C’est l’un des groupes de chatons les plus aimants que j’ai jamais accueillis, dit la bénévole. Ils sont joueurs, mais sont facilement distraits par les câlins. »

Ils sont tous pleins de vie et de joie. « C'est si amusant de voir ces bébés grandir et leurs personnalités se développer, poursuit Jen. Quand j'entre dans la pièce, ils arrêtent de jouer et courent vers moi. Ils se mettent sur moi dès que je m'assois. »

Les chatons ont atteint l’âge de 11 semaines et sont en pleine forme. Ils seront bientôt prêts à être adoptés.