« Jetés comme des ordures », chatte gestante est sauvée juste avant de donner la vie

Au Royaume Uni, la RSPCA est venue à la rencontre de ces 4 chats en très mauvaise posture, abandonnés au bord d’une route, à côté d’ordures. La colère a cohabité avec une envie de prendre soin de ces animaux délaissés, notamment une chatte qui s’apprêtait à mettre bas. Tout le monde a été mis en lieu sûr, et devrait bientôt être accueilli dans des familles.

L’aide apportée par Emily Cole, directrice de la RSPCA Eau Brink Animal Centre a été déterminante. « Il n’était pas nécessaire de les laisser comme des ordures », rappelle-t-elle, très affectée par cette nouvelle découverte. Sans son soutien rapide et efficace, les animaux auraient peut-être péri.

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Un accouchement dans de bonnes conditions

Parmi les 4 chats, nommés Emu, Elk, Eland, et Emily, se trouvait une chatte gestante, Emily. Très peu de temps après son sauvetage, la chatte a donné naissance à 2 adorables chatons, Egrett et Eagle. Les sauveteurs ont été soulagés de voir que tout le monde se portait au mieux. Confiés à une clinique, les 4 chats et les 2 nouveau-nés ont pu être bien soignés.

Par la suite, les chatons ont pris la route vers la RSPCA West Norfolk, en charge de 30 chats par ailleurs.

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Une situation regrettable

En colère, Emily Cole est revenue sur ce sauvetage auprès de la BBC et à travers un post Facebook. Elle attire notre attention sur les conditions dangereuses d’abandon de ces chatons, qui auraient pu bénéficier de soins bien plus tôt, s’ils avaient été déposés entre de bonnes mains.

Elle expliquait : « Ces pauvres chats ont été écrasés dans ce petit sac de transport, tous empilés les uns sur les autres jusqu’en haut ». De plus, les chats souffraient des températures élevées.

Elle rappelle à ce propos : « Abandonner un animal de compagnie n’est jamais la solution. Nous savons que les temps sont durs, mais nous exhortons les gens à toujours demander de l’aide ».

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