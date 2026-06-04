Une enseignante fait demi-tour devant une caisse abandonnée, sauve 5 chatons âgés d’à peine 10 jours et finit par adopter l'un d'eux

Grâce à l'intervention d'une femme au grand cœur, 5 chatons abandonnés ont échappé à une fin tragique et ont pu grandir en sécurité. 2 mois plus tard, tous étaient hors de danger, et l'un d'eux a même trouvé un foyer définitif auprès de sa sauveteuse.

Jennifer Pond est enseignante dans un lycée de Dallas, au Texas (Etats-Unis), mais aussi la fondatrice de Pond of Love, une association venant en aide aux animaux en détresse.

Récemment, alors qu'elle se rendait au travail et passait par un secteur tristement célèbre pour les abandons, elle a vu une caisse en bois renversée sur le bord de la route. Elle a d'abord continué son chemin, puis a eu « un mauvais pressentiment », raconte-t-elle à The Dodo . « Je savais que si je n'y retournais pas pour vérifier, je n’aurais pas arrêté d’y penser de toute la journée », poursuit-elle.



Pond of Love

Elle a donc décidé de faire demi-tour et de descendre de son véhicule. Elle a d'abord trouvé un chaton seul dans l'herbe, près de la caisse, puis s'est dirigée vers celle-ci et y a découvert 4 autres.

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal Tentez de remportez une carte cadeau Amazon d'une valeur de 100 euros par tirage au sort en répondant à cette étude ! Commencer l'enquête →



Pond of Love

Jennifer Pond les a emmenés chez elle pour s'occuper d'eux. « J'étais en retard au travail, mais ces bébés étaient ma priorité absolue », dit-elle.

Les chatons étaient globalement en bonne santé. Ils n'étaient âgés que de 10 jours. L'un d'eux n'avait d'ailleurs même pas ouvert les yeux. Sans leur mère, ils n'auraient eu aucune chance de rester en vie dans ces conditions.



Pond of Love

« Les chatons aussi jeunes sont extrêmement vulnérables et nécessitent des soins constants, explique Jennifer Pond. Il faut les nourrir au biberon toutes les 2 heures, les maintenir au chaud et même les aider à faire leurs besoins. Sans soins immédiats, ils n’auraient probablement pas survécu longtemps. »

« Je ressentais un lien si fort avec lui que je ne pouvais pas le laisser partir »

Avec plusieurs autres bénévoles, elle a mis en place toute une organisation pour que les jeunes félins soient pris en charge à tour de rôle. 2 mois plus tard, ils étaient totalement tirés d'affaire et bien plus autonomes.



Pond of Love

« C’est incroyable de les voir grandir, passer de petits bébés fragiles à de jeunes chatons joueurs aux personnalités complètement différentes », confie leur sauveuse, qui les a appelés Brioche, Pita, Rye, Matzo et Pumpernickel.

Si les 4 premiers ont été placés en famille d'accueil en attendant leur adoption, Pumpernickel, lui, n'a pas quitté le foyer de Jennifer Pond, qui a décidé de l'adopter.

A lire aussi : 8 ans après la disparition de son chat, cette femme repère un visage familier sur le site d’un refuge et n’en croit pas ses yeux



Pond of Love

« Après tout ce que nous avons vécu ensemble, je ressentais un lien si fort avec lui que je ne pouvais pas le laisser partir », conclut-elle.