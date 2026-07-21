Jeté sur un pont depuis une voiture en marche, ce chaton passé à quelques centimètres d'une chute dans le fleuve est secouru in extremis

Alors qu’il n’avait que quelques secondes devant lui avant de basculer dans le vide, un chaton roux a échappé au pire grâce à l’intervention d’une policière alertée par un témoin. Le petit félin, sain et sauf après ce sauvetage in extremis, a depuis été pris en charge et reçoit les soins nécessaires.

Dans l'Etat du Maryland (Etats-Unis), un chaton a été secouru de justesse alors qu'il risquait de faire une chute vertigineuse depuis un pont après avoir été jeté d'un véhicule, rapportait WUSA9 .

Les faits se sont produits le dimanche 12 juillet 2026 et ont été signalés par un témoin. C'est d'ailleurs grâce à ce dernier que le petit félin au pelage roux a pu être sauvé.

La personne en question a vu un automobiliste jeter le chaton alors qu'il traversait le pont Woodrow Wilson Bridge, dans le comté de Prince George. Il en a aussitôt informé les autorités.

C'est la Police des parcs de la région de la capitale du Maryland (Maryland National Capital Park Police) qui est intervenue sur ce sauvetage en envoyant sur les lieux son agente, relevant de la division du comté de Prince George (Prince George Park Police).

L'intervention de cette dernière était particulièrement délicate, car le chaton se trouvait sur la bordure du pont, à seulement quelques centimètres de tomber dans le fleuve Potomac. Ce qui aurait donné lieu à une chute d'une vingtaine de mètres à laquelle il aurait eu peu de chances de survivre.



PG Park Police / Facebook

« Les actes de cruauté envers les animaux sont pris très au sérieux »

Par chance, le minet a choisi de faire confiance à l'agente et s'est rapproché d'elle quand elle l'a appelé. Elle a ainsi pu se saisir de l'animal et le mettre en sécurité.

🐱 Comment aider un chat effrayé à reprendre confiance ? ⚖️ Quelles sont les conséquences légales pour maltraitance animale ? 💙 Autres sauvetages incroyables d'animaux en détresse Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.



PG Park Police / Facebook

« Grâce au signalement rapide d’un citoyen et à la réaction rapide et empreinte de compassion de notre agente, le chaton effrayé a été sauvé en toute sécurité, sans subir de blessures, et bénéficie désormais des soins nécessaires », peut-on lire sur la page Facebook de la Prince George Park Police.

« Les actes de cruauté envers les animaux sont pris très au sérieux, et nous encourageons toute personne témoin de mauvais traitements ou de négligence à les signaler immédiatement ! » conclut l'auteur de la publication.