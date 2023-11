Un chaton secouru après avoir provoqué un accident sur un pont s'offre un nouveau départ grâce à un couple bienveillant

Un chaton s’étant retrouvé au milieu d’un pont a été secouru in extremis. Une semaine plus tard, il profite pleinement de sa nouvelle vie.

Après plusieurs changements de nom en quelques jours et surtout un sauvetage spectaculaire sur un pont, un chaton de refuge a trouvé une famille aimante, rapportait The San Diego Union Tribune le mardi 3 octobre.

Il s’appelait Crash (accident), puis Zipper (terre-plein central). A présent, il répond au nom de Rio. Ce petit félin est un miraculé. Tout avait commencé en début de semaine dernière.

Le mardi 26 septembre, un automobiliste avait remarqué sa minuscule silhouette sur le très fréquenté pont San Diego-Coronado, en Californie. L’animal était en grand danger, alors la personne s’était arrêtée pour essayer de le mettre en sécurité. Cela partait d’une noble intention, mais la manœuvre de ce bon samaritain avait provoqué un accident impliquant 3 véhicules.

Le chaton, lui, s’était retrouvé pris au piège sur le terre-plein central. Un pompier avait fini par le récupérer, pour le confier ensuite à l’équipe du refuge local PAWS of Coronado.



Jen Rubin

Jen Rubin et son mari Michael Griffith avaient eu vent de cet accident. Quelques semaines plus tôt, ils avaient déposé leur dossier à PAWS of Coronado en vue d’y adopter un chat. « Quand j'ai lu ce qui s'était passé, j'ai pensé que si ce chaton avait besoin d'un foyer, j'aimerais lui en offrir un », raconte Jen Rubin.

Son vœu a été exaucé. Une première rencontre a eu lieu a au refuge le dimanche 1er octobre. Le lendemain, le jeune minet a pu découvrir sa nouvelle maison après l’officialisation de son adoption.

« Il lui faudra du temps pour s’en remettre »

Le couple a décidé de l’appeler Felipe Rios, Rio pour les intimes, en hommage à un ancien joueur de football américain du nom de Philip Rivers.

Rebaptiser ce chaton, qui avait déjà reçu 2 autres noms après son sauvetage, est une manière pour ses adoptants de l’aider à tirer un trait sur le passé pour prendre un nouveau départ. « Nous voulions le dissocier du traumatisme et du chaos qui l'ont conduit jusqu'à nous », explique sa maîtresse à ce propos.



Jen Rubin

Rio s’adapte tout doucement à son nouvel environnement. D’après Jen Rubin, il a fini une gamelle entière de nourriture mardi. « Il passe beaucoup de temps dans une petite boîte en carton avec une couverture, poursuit-elle. C'est un peu sa zone de sécurité, donc nous sommes très patients avec lui. Il lui faudra du temps pour se remettre de tout ce qui s'est passé ».