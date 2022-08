Un chaton polydactyle et atteint d’une hypoplasie cérébelleuse apprend à surmonter son handicap aux côtés de sa mère

La polydactylie se caractérise par des doigts en plus. Il s’agit d’une malformation congénitale qui ne gêne en rien le chat dans sa vie quotidienne. Quant à l’hypoplasie cérébelleuse, elle se traduit parfois par une difformité des pattes arrière. Celles-ci ne peuvent alors pas porter le bébé qui doit par conséquent ramper. C’est ce dont est atteint Summer, un adorable chaton qui a appris à surmonter ses différences au refuge.

Summer et sa mère Sarasota sont arrivés au sein de l’association spécialisée dans les cas atypiques Alley Cat Rescue, située dans l'État de Washington aux États-Unis.

Les 2 félins étaient atteints de polydactylie qui leur confère une apparence des plus attendrissante. Par ailleurs, le petit souffrait également du syndrome du bébé nageur. Ses pattes arrière étaient très écartées et ne supportaient pas le poids de son corps. Il ne pouvait donc pas marcher et rampait avec difficulté.

Heureusement, le duo a été placé au sein d’une famille d’accueil bien décidée à les accompagner. L’objectif était que Summer retrouve toutes ses facultés physiques afin qu’il profite pleinement de la vie.

Reprendre le dessus

Dès leur arrivée, leur bienfaitrice a commencé à pratiquer des massages quotidiens et proposait des exercices d’étirement à Summer. « Nous avons frictionné ses tendons et fait quelques séances de kinésiologie pour l'aider. Nous lui avons également donné beaucoup d'amour et l’avons entouré d'autres animaux pour l'encourager à muscler ses petites jambes autant qu'il le pouvait », a expliqué la bénévole d’accueil à Love Meow.

Sarasota veillait au grain et ne quittait pas son bébé des yeux. Sa douceur et sa bienveillance ont grandement participé à sa métamorphose.

A lire aussi : Une fillette de 8 ans fabrique des bracelets qu’elle vend pour aider des chats de refuge : en une semaine, elle a amassé 510 euros

Le chaton a très vite fait de gros progrès dans cet environnement chaleureux. Il pouvait désormais se tenir debout, garder l’équilibre et marcher.

À 4 semaines, Summer était un tout autre jeune matou. Il se promenait dans toute la maison sous les encouragements de sa mère.

« Il est sorti de son parc et a commencé à grimper sur les arbres à chat. Tout cet exercice a été formidable et lui a permis de développer les muscles de ses pattes arrière », a déclaré la bonne samaritaine.

Aujourd’hui, Summer et Sarasota sont plus heureux que jamais. La maman est extrêmement reconnaissante et témoigne chaque jour de son affection. Quant à Summer, il vadrouille dorénavant comme n’importe quel autre chaton.