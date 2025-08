"Je ne pouvais pas le laisser", il adopte un chaton par hasard sans savoir qu’il allait sauver leur première petite protégée

Empathiques et sociables par nature, les chats savent souvent ce qu’il y a de mieux à faire face à un congénère traumatisé. Ici, c’est Apa, un chat smoking, qui est venu en aide à Momo, une chatte calicot très sensible et peureuse. Ces deux-là ont établi un lien solide qui laisse présager un joli quotidien à venir.

Sur son compte Reddit « u/LegitimateAdeptness », l’utilisateur Hasnain disait avoir toujours voulu adopter un chat. Pour sa famille, le moment idéal ne s’est jamais vraiment présenté, mais un jour une petite chatonne a fait son entrée, tout naturellement dans sa vie.

r/CalicoKittys / Reddit

« Elle était fragile et traumatisée »

C’est par l’intermédiaire d’un ami que Hasnain a eu connaissance d’une petite chatte dans le besoin, retrouvée alors qu’elle pesait moins d’un kilo. Le nouveau propriétaire expliquait à Newsweek qu’il a eu affaire à « une petite fille fragile et traumatisée ». Cette petite féline avait besoin d’un foyer en urgence, pour pouvoir grandir comme il faut. Elle était alors âgée de 5 ou 6 semaines. Hasnain ajoutait : « Elle était attaquée par la gale, mais elle bougeait, faisait ses besoins et mangeait, c’était déjà un grand soulagement ».

r/CalicoKittys / Reddit

Un concours de circonstances

Décidé à prendre soin de la petite chatte calicot, Hasnain ne pensait pas, quelques jours plus tard, tomber nez à nez avec un autre chat dans le besoin. C’est en se rendant au magasin qu’il a constaté qu’un chat le suivait, et a fini par s’accrocher à sa jambe. Devant autant d’insistance, Hasnain a succombé et a ramené le félin chez lui, avec un peu d’appréhension car il ne savait pas si son épouse souhaitait accueillir un deuxième félin. Il expliquait : « Je me souviens l’avoir ramené à la maison avec le cœur qui battait la chamade. Je ne pouvais pas le laisser, il était si petit ».

r/CalicoKittys / Reddit

Un duo complémentaire

Il n’aura fallu qu’une semaine pour que le duo prenne ses marques. Grâce à Apa, Momo est sortie de sa réserve, suivant le rythme dynamique de son congénère. Les propriétaires des 2 chats ont suivi l’évolution avec un grand intérêt, constatant que la présence d’un autre chat faisait le plus grand bien à leur chatonne timide.

r/CalicoKittys / Reddit

Une vidéo montrant le duo à l’œuvre a vite conquis le cœur des internautes. Il est évident que Momo et Apa se sont bien trouvés.