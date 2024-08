L'amour et les soins transforment la vie d'une chatte errante qui gardera pour toujours une taille de chaton

Pixie a été trouvée seule le long de la route et emmenée dans un refuge pour animaux. En raison de sa petite taille et de son faible poids, les bénévoles pensaient avoir affaire à un chaton. Mais un examen vétérinaire a révélé son âge véritable !

Comme de nombreuses autres âmes en peine, Pixie a connu les affres de l’errance. La chatte errait en solitaire le long d’une route, avant d’être sauvée et transportée dans un refuge animalier.

À son arrivée, les membres de l’établissement pensaient qu’il s’agissait d’un chaton âgé d’à peine 8 semaines. Et pour cause ! La rescapée arborait une petite taille, et pesait moins d’un kilo.

Toutefois, le vétérinaire a découvert des dents d’adulte : il a estimé que Pixie était âgée d’environ un an !

© Heather

Une famille d’accueil dévouée

Conscients des besoins spéciaux de la chatte, les responsables du refuge ont contacté Heather, qui a l’habitude d’accueillir des jeunes chats dans un état critique. « Ils m’ont appelée et m’ont demandé si je pouvais essayer de "faire fonctionner ma magie et de lui faire prendre du poids" », confie-t-elle à la rédaction de Love Meow.

C’est ainsi que la petite puce a poussé les portes de la maison d’Heather. « Quiconque rencontre Pixie tombe amoureux d’elle, déclare la mère d’accueil, elle aime être portée comme un bébé et fait confiance à tous les humains. Il était impossible de ne pas l’aimer et de ne pas se battre pour elle. »

© Heather

Heather a commencé par traiter les problèmes d’estomac de sa protégée. Elle lui a non seulement trouvé une nourriture adaptée, mais aussi des soins complémentaires.

Au fil du temps, il est devenu évident que Pixie n’atteindrait jamais une taille normale.

© Heather

La chatte a des problèmes de santé

« Elle se comporte comme un chat adulte, souligne la bénévole, elle peut grimper et sauter. Ses yeux sont aussi très expressifs. » Au sein de son foyer d’accueil, Pixie s’est liée d’amitié avec Noey, un félin aveugle, et a pris sous son aile un chaton de 7 semaines nommé Buttercup.

En plus d’être amicale et joueuse, Pixie a le don de trouver les endroits les plus douillets pour faire la sieste !

© Heather

Toutefois, Heather a déployé de nombreux efforts pour régler ses problèmes d’estomac chroniques.

« Nous avons essayé tellement de choses différentes. Nous avons fait deux pas en avant et un pas en arrière pendant quelques mois, explique la bénévole, finalement le vétérinaire du refuge a décidé d’essayer la bactériothérapie fécale [transplantation fécale visant à reconstituer la flore intestinale]. »

© Trina

Pixie a trouvé chaussure à sa patte

Grâce à ses bienfaiteurs, Pixie a fini par afficher 1,6 kg sur la balance. Mais Heather s’est demandé si elle serait un jour adoptable, en raison de l’engagement et du dévouement nécessaires pour lui assurer une belle vie.

Puis, l’espoir est venu frapper à sa porte ! Une femme, nommée Trina, l’a contactée au sujet de Pixie. Comme l’explique Love Meow, elle s’est occupée d’un chat atteint du même problème que Pixie.

© Trina

Trina et Heather ont donc communiqué quotidiennement durant 3 semaines. « Elle m’a convaincue qu’elle ferait absolument tout ce qui était en son pouvoir pour l’aider, indique Heather, la nouvelle maman de Pixie a soigneusement aménagé son logement et planifié ses soins médicaux. »

Après des mois passés en famille d’accueil, la chatte s’est installée dans son foyer d’adoption. Aujourd’hui, Pixie se porte à merveille et s’entend bien avec tous membres de sa nouvelle maison. Elle savoure son bonheur, et vit sa meilleure vie !