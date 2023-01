"Je n'ai jamais douté" : 3 ans après, un chat recherché désespérément par sa maîtresse pointe le bout de son nez

Gus, chat de 11 ans, a toujours aimé s’aventurer autour de son quartier, mais il finissait systématiquement par rentrer. Sa dernière escapade a toutefois duré plus de 3 ans.

Un chat disparu en 2019 a récemment refait surface et retrouvé sa famille, rapportait The Patriot Ledger.

Gus, félin tabby de 11 ans, avait été adopté par sa Meaghan Swetish alors qu’il n’était encore qu’un petit chaton. La famille avait ensuite quitté le Vermont (nord-est des Etats-Unis) pour s’installer un peu plus au sud, à Scituate dans le Massachussetts.



Scituate Animal Shelter

Le chat avait l’habitude de sortir. Il s’absentait parfois un ou 2 jours avant de revenir. « Il a toujours été un vagabond, raconte sa propriétaire. Il est extrêmement social et très amical avec les gens ». Souvent, il se rendait chez des voisins, qui le connaissaient et l’accueillaient chaleureusement. Certains postaient même des photos de lui sur les réseaux sociaux.

Néanmoins, plus le temps passait, plus Gus avait tendance à s’éloigner. Puis il a fini par disparaître totalement.

« Bien sûr que nous étions inquiets, confie Meaghan Swetish, mais cela faisait tellement partie de sa personnalité que nous avions toujours su qu'il reviendrait. Il revenait et nous essayions de le garder à l'intérieur mais à chaque fois, il se faufilait par la porte et retournait à ses vagabondages habituels ».

« C’était quand-même un peu surprenant »

Cette fois, il y avait lieu de s’inquiéter. Plus de 3 ans se sont écoulés, et le chat restait introuvable. Jusqu’à la mi-novembre 2022, quand un passant l’a vu boitillant dans la rue. La personne en a informé le refuge local, le Scituate Animal Shelter, dont une bénévole et amie de Meaghan Swetish a tout de suite reconnu l’animal.



Scituate Animal Shelter

« J’étais émue, dit la maîtresse de Gus. Je n'ai jamais douté qu’il était là, quelque part, mais après 3 ans, je pensais aux coyotes et aux voitures […]. C’était quand-même un peu surprenant ».

Son compagnon est donc rentré à la maison. La famille fait en sorte qu’il ne ressorte plus avant un bon moment. Gus s’entend plutôt bien avec l’autre chat du foyer. Il peut désormais vivre tranquillement ses vieux jours auprès des siens.