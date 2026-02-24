« J’étais choquée », une femme pense sauver une nouvelle race de chat exotique du froid, mais les internautes lui révèlent la vérité

Une habitante du Nebraska (États-Unis) pensait faire une bonne action. Lors d’un soir enneigé de janvier, la bonne samaritaine a mis au chaud un magnifique félin errant. Alors qu’elle pensait avoir affaire à une race de chat exotique, l’Américaine a ressenti un immense choc en découvrant sa véritable nature !

Le soleil s’était couché et la neige tapissait le sol du Nebraska, lorsque Jackie Vrzak Hamaker a aperçu un félin errant devant sa maison. Surprise par sa docilité, la bonne samaritaine s’est tout naturellement avancée vers elle. Quand Jackie a compris que la visiteuse cherchait à se protéger du froid et qu’elle avait très faim, elle a immédiatement voulu tendre la main à cette magnifique boule de poils.

© Jackie Vrzak Hamaker / The Dodo

« Elle n'a pas pris la fuite quand je me suis approchée, déclare-t-elle à nos confrères du média The Dodo, elle était très belle, avec de grandes pattes et un ronronnement grave. » Par la suite, l’Américaine a installé son adorable protégée dans le garage et lui a servi une boîte de nourriture pour chat.

© Jackie Vrzak Hamaker / The Dodo

Une nouvelle race de chat exotique ?

« Une fois dans le garage, elle n'a pas cherché à s'enfuir ni à se cacher. Elle s'est assise et a dévoré la nourriture », précise Jackie. En l’examinant de près, elle a remarqué des particularités physiques intéressantes. Son pelage unique et sa queue étrangement courte ne lui rappelaient aucune race de chat connue.

« Je pensais vraiment qu'il s'agissait d'une nouvelle race de chat exotique », confie l’habitante du Nebraska. Déterminée à retrouver sa famille, qui devait être très inquiète, Jackie a utilisé le pouvoir des réseaux sociaux.

Après avoir posté une photo de sa protégée, de nombreux internautes lui ont expliqué que cette chatte errante était en fait… Un animal sauvage !

© Jackie Vrzak Hamaker / The Dodo

« J’étais choquée »

Pétrie de doute, Jackie a contacté une amie travaillant dans le milieu du sauvetage d’animaux sauvages. « Ils ont confirmé qu’elle était un lynx roux à 100 %, souligne-t-elle, j’étais choquée […]. »

Très vite, des bénévoles du centre de réhabilitation de la faune sauvage du Nebraska sont intervenus chez Jackie pour récupérer le lynx et le mettre en sécurité. L’animal, jeune et très maigre, est désormais entre de bonnes mains au centre de sauvegarde.

Jackie a peut-être fait une erreur, mais grâce à son intervention, le félin sauvage va pouvoir bénéficier de tous les soins nécessaires à son bon rétablissement avant d’être relâché dans son milieu naturel.