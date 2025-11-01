Une bénévole adopte une chatte errante gravement malade pour lui permettre de se sentir aimée jusqu'au bout (vidéo)

Repérée dans un triste état au cœur de Manhattan, une chatte âgée a croisé la route d’une bénévole au grand cœur. Ce sauvetage, aussi bref qu’émouvant, est devenu une véritable leçon d’humanité et de compassion.

Bénévole au sein de l’association new-yorkaise Big Apple Cat Rescue, Kelly Mahoney a récemment été contactée par une habitante ayant repéré une chatte séniore errante en détresse à Manhattan.

Arrivée sur les lieux, elle a effectivement découvert une féline calico très mal en point, couverte de saleté et extrêmement maigre. Elle avait également un œil endommagé.



bigapplecatrescue / Instagram

“Elle se sentait en sécurité”

La chatte de 15 ans, appelée Shelly par la suite, était cachée derrière une benne à ordures. “Quand j'ai vu Shelly, j'ai su immédiatement que je ne la laisserais pas derrière moi, raconte Kelly Mahoney à Newsweek , qui rapporte cette poignante histoire. Elle m'a laissée la recouvrir délicatement d'une serviette et la placer dans la caisse de transport. Elle se sentait en sécurité.”

Au refuge, la chatte s’est enfin retrouvée en sécurité. Elle a découvert, sans doute pour la première fois de sa vie, le confort d’un panier. C’est ce que l’on peut voir dans la vidéo ci-dessous, mise en ligne sur le compte Instagram de Big Apple Cat Rescue.

“Cela m'a donné tellement d'espoir, confie sa bienfaitrice. Je pensais qu'on la soignerait, qu'elle perdrait peut-être un œil, mais qu'elle aurait la chance de profiter d'un panier pour toujours dans un nouveau foyer.”

Les nouvelles de la clinique vétérinaire n’étaient cependant pas bonnes du tout. Les examens ont, en effet, révélé que Shelley était atteinte d’un cancer de la cavité buccale et que la maladie était à un stade très avancé. Elle lui causait de vives douleurs lorsqu’elle mangeait, et surtout, il ne lui restait plus qu’une poignée de jours à vivre.

Aimée jusqu’au dernier jour

“J'ai dû accepter que son sauvetage viserait à lui apporter du réconfort, et non un avenir”, dit la bénévole, qui a décidé de l’adopter pour que sa fin de vie soit la plus sereine et douce possible.

Durant les 2 semaines suivantes, elle l’a couverte d’amour, nourrie à la main, doucement brossée et tendrement câlinée. La chatte s’en est allée en paix, laissant le souvenir d’une créature ayant fait preuve de dignité jusqu’au bout.

A lire aussi : Une famille retrouve son chat disparu 10 ans plus tôt grâce à sa puce et découvre ses tristes conditions de vie (vidéo)



bigapplecatrescue / Instagram

“Notre objectif est de changer le monde de chaque chat que nous sauvons. Pour Shelly, nous savons que nous y sommes parvenus”, conclut Kelly Mahoney.