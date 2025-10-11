"J’ai un pressentiment à propos de ce chat", intrigué par un miaulement, un employé de magasin comprend que cette chatte abandonnée l'avait choisi

Pour Ryan Finchum, une journée de travail habituelle s’est récemment transformée en mission de sauvetage. L’homme a découvert un chat en train d’appeler à l’aide dans le magasin où il était employé. Quand l’homme s’est approché du félin, ce dernier a tout de suite été très avenant, comme s’il venait de choisir sa nouvelle famille.

Ryan Finchum est employé dans un magasin de jardinerie. Tandis qu’il vaquait à ses occupations, il a entendu un miaulement et a activement recherché l’auteur de ce dernier. Son enquête l’a mené à une petite boule de poils au pelage rayé. L’homme a alors soupçonné un cas d’abandon et a décidé d’intervenir.

Il a aperçu la boule de poils derrière le grillage de l’enseigne, rapportait The Dodo. Quand il s’est approché d’elle, elle semblait être contente d’avoir enfin trouvé quelqu’un sur qui compter. Elle a commencé à suivre son bienfaiteur à travers tout le magasin, rassurée par sa présence.

@makenas_library / TikTok

Une chatte abandonnée

La chatte avait tout d’une chatte errante, notamment parce qu’elle n’avait nulle part où aller. Toutefois, en la voyant aussi amicale et avenante, Ryan a pensé qu’elle avait une famille autrefois. Son hypothèse s’est confirmée lorsqu’il a découvert une cage rouillée un peu plus loin. D’après l’état de la cage, la féline aurait été abandonnée sur place depuis longtemps.

Ryan a appelé sa compagne, Makena Waldrip, pour lui raconter sa rencontre avec la femelle. Au téléphone, l’homme a tout de suite fait part de son ressenti : « Il m'a dit : "J'ai un pressentiment à propos de ce chat. Il y a quelque chose chez elle. J'ai l'impression qu'elle est censée être à nous" », partageait Makena.

Un coup du destin

Cette dernière était d’accord pour que Ryan ramène la chatte au domicile conjugal. La féline nommée Tilly ne s’est pas fait attendre et a sauté dans la voiture. À la maison aussi, elle s’est vite sentie à l’aise, comme si elle avait choisi sa famille. Réciproquement, ses propriétaires sont totalement tombés sous son charme, car elle est adorable. Ils n’ont jamais regretté leur choix : « Nous sommes si fiers et heureux d’être sa maman et son papa », confiait Makena.