De mascotte d'un magasin à fantôme du passé, une chatte retrouve enfin un foyer treize ans après sa mystérieuse disparition

Pendant des années, dans une boutique anglaise, les clients étaient accueillis par une féline à la personnalité attachante. Cette dernière, nommée Tilly, a malheureusement disparu du jour au lendemain. Puis, plus d’une décennie plus tard, le destin s’en est mêlé et la chatte a donné signe de vie.

À Great Dunmow, en Angleterre, un magasin reçoit des clients depuis de nombreuses années maintenant. À l’époque, les visiteurs étaient accueillis par une chatte au pelage sombre nommée Tilly. Elle était devenue l’emblème de la boutique, jusqu’à ce qu’elle disparaisse un jour. Il aura fallu attendre 13 ans avant d’avoir de ses nouvelles.

La propriétaire du magasin, aujourd’hui décédée, avait ramené Tilly sur place dans le but d’écarter les souris. Finalement, la chatte avait fait ses marques et faisait partie intégrante des murs. Les clients étaient toujours ravis de la revoir, comme l’a mentionné la BBC .



Jessica Davies

Un incroyable hasard

Un jour, Tilly a disparu et n’a plus donné signe de vie par la suite. Sa maîtresse et ses collègues l’ont attendue et recherchée, en vain. Ils se sont alors fait une raison, pensant qu’elle ne reviendrait plus jamais. En réalité, Tilly avait commencé une autre vie ailleurs. Difficile de savoir ce qu’elle a fait tout ce temps, mais elle s’est éloignée à des dizaines de kilomètres de sa ville d’origine.

Jessica Davies, qui vit à Brentwood, avait remarqué la chatte autour de sa propriété. Elle ne connaissait évidemment pas son histoire et croyait d’ailleurs qu’elle avait une famille. Toutefois, en l’observant, elle a fini par remarquer qu’elle manquait de soins et qu’elle avait peut-être besoin d’aide. En la faisant passer au scanner de micropuces, elle a découvert que la féline vivait avec quelqu’un autrefois, mais les coordonnées de son propriétaire étaient obsolètes.

Jessica a donc fait des recherches sur internet, en postant notamment une photo de l’animal sur Facebook. La magie des réseaux sociaux a opéré, car de nombreuses personnes l’ont reconnu. Sa bienfaitrice a alors découvert son histoire et, après avoir appris que sa propriétaire n’était plus de ce monde, elle a décidé d’offrir un toit à la chatte : « C'est vraiment une chatte adorable et c'est une histoire incroyable et folle [...] Elle reste avec nous maintenant », affirmait la femme.

Une incroyable histoire qui nous rappelle l'importance de faire identifier son animal.