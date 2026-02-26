Bouleversée par l'amitié entre son chat et un chaton roux d'accueil cette femme décide de l'adopter définitivement

Familière de l'accueil temporaire de félins, une propriétaire a vu ses plans bouleversés par l'arrivée de Pluto, un minuscule chaton roux sauvé de la rue. Face à l'entente fusionnelle et immédiate qui s'est créée entre ce petit rescapé et Leo, son propre chat tigré très protecteur, la jeune femme a pris l'évidente décision de l'adopter définitivement pour ne jamais les séparer.

Leo fait partie de ces chats qui ont pour activité favorite la protection des plus faibles. Chez sa propriétaire, il est régulièrement confronté à des félins ayant connu des vies antérieures difficiles et souvent éprouvantes. Un jeune chaton au pelage roux accueilli par sa maîtresse a particulièrement marqué son esprit. Son rôle de grand frère et de guide ne devait durer que quelques temps. La suite de l’histoire est pleine de surprise.

Un début de vie peu encourageant

Le petit chaton en question, nommé Pluto, est arrivé dans la famille d’accueil après des débuts très difficiles, rapportait PetHelpful. Abandonné à l’âge de 2 semaines, il s’était retrouvé seul dans la nature. Par chance, une association est venue à son secours et il a pu être placé en famille, pour lui permettre de reprendre des forces, mais aussi de s’acclimater à une vie en intérieur. Il n’aurait pas pu mieux tomber, aux côtés d’un grand frère félin parfaitement habitué à l’accueil des pensionnaires de sa maîtresse.

@tabbykatbros / TikTok

Grandir sous un regard bienveillant

Durant son séjour, Pluto a beaucoup appris aux côtés de Leo. Le grand chat tigré ne quittait pas le nouveau venu du regard, et a eu à cœur de lui apprendre tous les secrets du parfait chat d’intérieur. Pluto a été très réceptif à ces leçons, toujours accompagnées de beaucoup de tendresse.

@tabbykatbros / TikTok

De provisoire à pour toujours

Un jour, alors qu’elle était chez elle, la mère d’accueil a été particulièrement attendrie par un moment de tendresse partagée entre son chat et ce chaton qui devait être de passage à la maison.

De ce moment si particulier, elle a gardé des images, publiées sur son compte TikTok « @tabbykatbros ». Ce sont sans doute ces images, désormais gravées dans sa mémoire, qui ont abouti à une nouvelle configuration familiale. Quelques jours plus tard, la décision était prise, et Pluto allait rester avec eux pour toujours. Le premier ravi de la nouvelle a été Leo, qui a compris que son compagnon serait désormais son frère pour la vie.

