"J’ai épousé le bon" confie une femme, admirative de son mari qui se déplace le week-end à son travail pour nourrir un chat abandonné (vidéo)

Les liens créés avec un animal relèvent parfois de l’indicible. Ce chat errant a rencontré son âme sœur et ne pensait certainement pas avoir affaire à un homme aussi généreux. En effet, durant plusieurs mois, cet homme est revenu sur son lieu de travail le week-end pour nourrir cette boule de poils adorable avec qui il a créé un lien extrêmement fort.

Les internautes sont encore bouleversés par ce témoignage de gentillesse de cet humain envers un animal errant. Rencontré sur son lieu de travail, ce chat noir avait définitivement besoin d’aide. Il est évident que ces deux-là ont créé un lien pour la vie, qui dépasse évidemment l’échange purement alimentaire.

S’assurer qu’il va bien

En rencontrant ce chat noir sur son lieu de travail, cet homme a compris qu’il devait lui venir en aide. Il a tout naturellement commencé à le nourrir, lui proposant plusieurs repas par jour, du lundi au vendredi, autrement dit sur ses jours de présence. Puis, l’homme a compris que ce jeune chat était livré à lui-même y compris le week-end, alors que tous les employés avaient quitté leur bureau. L’homme en question, qui partage son expérience sur son compte TikTok, a pris la décision de faire de nouveau le trajet jusqu’à son travail le samedi et le dimanche, pour s’assurer que tout se passait au mieux pour son protégé. C’est ainsi que la relation de confiance s’est mise en place et ne s’est jamais éteinte depuis.

« J’ai épousé le bon »

La première admiratrice de cette action très généreuse est la conjointe de l’employé qui assurait à Parade Pets : « J’ai épousé le bon ». En effet, l’action de l’homme force l’admiration : la cause animale semble l’avoir emporté sur toute autre contrainte.

Le début d’une belle histoire

Les internautes en sont convaincus, ce félin errant a choisi son adorable aidant. Le lien créé est si précieux qu’il ne pourrait pas aboutir sur autre chose qu’une belle histoire. Pour le moment, l’ange gardien ne s’est pas exprimé à ce sujet, mais les encouragements des internautes sont là : « Ramène ce chat à la maison, tu auras un meilleur ami », « Soyez béni, votre acte est merveilleux », ajoutaient-ils en commentaires.

Tout le monde est d’accord pour dire que cet homme a eu une approche parfaite en choisissant la porte d’entrée de la nourriture pour s’adresser au félin errant. Avec un tel protecteur, ce chat ne peut qu’avoir confiance en l’avenir.