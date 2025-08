Introuvable depuis la veille, ce chat est retrouvé avec la mâchoir brisée, les poumons affaissés, son rein déplacé mais survit contre toute attente auprès de sa famille

Qu’est-il arrivé à Chucky, une nuit d’été, pour que ce dernier se retrouve dans un état catastrophique après avoir disparu ? Ses proches se sont immédiatement mis à sa recherche en comprenant que son absence était anormale. Ils l’ont alors découvert entre la vie et la mort, mais l’animal a pu être sauvé grâce à l’expertise des vétérinaires.

Quand le vétérinaire Joe Higgins, spécialisé en chirurgie des animaux, a pris en charge Chucky, il a affirmé qu’il s’agissait « d’un cas de traumatisme complexe » tant ses blessures étaient nombreuses et graves. Il a toutefois fait tout son possible pour que l’animal se rétablisse et, grâce à son expertise ainsi que celle de son équipe, Chucky a pu rentrer chez lui une semaine après son hospitalisation.

Les professionnels du centre Kentdale Referrals, basé à Milnthorpe (Angleterre), ont jugé nécessaire de retenir le félin sur place tant il avait besoin de soins. Tout a commencé un soir, quand Chucky n’est pas rentré à la maison. Sa propriétaire, Emily-Rose Armstrong, s’est vite inquiétée, car ce n’était pas dans les habitudes du félin d’agir ainsi.

Le lendemain matin, Chucky n’était toujours pas rentré et sa famille s’est définitivement fait du souci pour lui. Elle est partie à sa recherche et l’a découvert gravement blessé sur une propriété voisine.

Des traumatismes gravissimes

Quand les vétérinaires de Kentdale Referrals l’ont récupéré et ont réalisé des analyses, ils ont constaté que sa mâchoire était fracturée, ses poumons affaissés, et qu'il souffrait aussi d’une « rupture de la paroi corporelle à travers laquelle le rein avait fait une hernie », ajoutait Joe Higgins. Lequel a catégorisé cette dernière blessure de « très inhabituelle », ce qu’il signifiait qu’elle était aussi complexe à soigner.

Entouré d’une équipe compétente, le vétérinaire a réalisé plusieurs interventions sur le petit corps de Chucky. La mâchoire de ce dernier a été stabilisée et réparée, indiquait The Westmorland Gazette, ses poumons également, et son rein replacé au bon endroit dans son organisme. Il aura fallu une semaine pour réaliser toutes les interventions sur le félin, mais l’animal s’est totalement rétabli à l'issue de celles-ci.

Joe Higgins a d’ailleurs été agréablement surpris par la rapidité avec laquelle son patient s’est remis sur patte : « Il a vraiment retrouvé la santé de façon miraculeuse », assurait-il. De retour à la maison, Chucky est redevenu le félin dynamique et enjoué qu’il avait toujours été. Sa maîtresse était absolument ravie de le retrouver après cette épreuve douloureuse.