Un chat en surpoids et maintenu à l’écart par sa famille révèle une fourrure si emmêlée que chaque pas devient un exploit

Isolé de sa propre famille et lourdement négligé, Bandit avait désespérément besoin d’une seconde chance. Grâce à l’intervention d’une âme bienveillante, ce chat abîmé par la solitude entame aujourd’hui une véritable renaissance. Entre soins, patience et beaucoup d’amour, son incroyable transformation ne fait que commencer.

Bandit souffrait non seulement du surpoids, mais aussi du très mauvais état de son pelage. Son ancienne famille s’occupait de moins en moins de lui après l’avoir gardé à l’écart, car il ne s’entendait pas avec les chiens de la maison. Il devait passer le plus clair de son temps au sous-sol, isolé de son entourage.

Ses propriétaires ont fini par demander de l’aide à Kristine Seguin. Nous vous avions déjà parlé de cette dernière et de son sanctuaire The Big House Cats, dédié à la réhabilitation de chats atteints d’obésité et situé à Ottawa (Ontario, Canada), dans un précédent article. Elle l’avait créé après avoir aidé un félin appelé Biggie Smalls à retrouver un poids sain.

Malgré le manque de places, elle a tout de suite accepté de secourir Bandit. Elle lui a trouvé une famille d’accueil, qui a été choquée de constater à quel point sa fourrure était négligée.



The Big House Cats

“C’était le pire cas de pelage emmêlé que nous ayons jamais vu sur un chat à poil court, raconte, en effet, Kristine Seguin à The Dodo . Il avait beaucoup de mal à se déplacer librement à cause de ces nœuds très serrés.”



The Big House Cats

Le matou a été emmené chez une vétérinaire, qui a dû l’endormir pour le raser. Elle a procédé très lentement pour ne pas le blesser. La tonte a duré une bonne heure.



The Big House Cats

“Il a commencé à se déplacer avec plus d’aisance et de confort”

“A son réveil et de retour au refuge, il avait du mal à marcher, mais nous pensons que c’était parce que ses muscles étaient très tendus et habitués à rester dans la même position, explique Kristine Seguin. Désormais libre de ses mouvements, son corps n’y était pas habitué. Quelques jours plus tard, il a commencé à se déplacer avec plus d’aisance et de confort !”

Son attachante personnalité a également commencé à se révéler. De plus en plus détendu, il perd graduellement du poids et apprend à se détendre.

The Big House Cats

“Il se porte à merveille, dit la fondatrice de The Big House Cats. Il est si doux, vraiment affectueux et calme. Il est ravi de recevoir de l'affection, de jouer avec les autres chats et adore son nouveau panier.”

Le brave Bandit pourra être proposé à l’adoption dans quelques semaines.