Occupée à nourrir ses petits, cette adorable chatte autorise son ami lapin à venir se blottir contre elle (vidéo)

Dans le monde animal, il y a parfois des amitiés bien étranges, et pourtant très émouvantes, qui se tissent... Entre Bella, une adorable chatte écaille de tortue, et un petit lapin prénommé Bunnie, les sentiments sont très forts. À tel point que la féline laisse d’ailleurs son ami venir renifler ses petits !

Bella est une sublime chatte au pelage écaille de tortue et qui partage sa vie avec un lapin prénommé Bunnie ainsi qu’avec son humaine, qui se fait appeler @prettyprincessa10 sur TikTok. En décembre 2023, la jolie minette a donné naissance à 3 magnifiques chatons, un gris et 2 roux. Immédiatement, son instinct maternel s’est réveillé. Toute la journée, Bella ne cessait de s’occuper de sa progéniture. Mais ce n’est pas pour autant qu’elle a oublié son ami de toujours, Bunnie. Sur le réseau social, la maîtresse de Bella a publié une adorable vidéo montrant Bunnie et Bella très proches, alors même que cette dernière est en train de nourrir ses petits.

Une scène à croquer

“Ma chatte pense que mon lapin est son bébé”, peut-on lire en légende de la très courte séquence. En effet, pendant que les chatons sont en train de téter leur maman, Bella se charge quant à elle de faire la toilette de Bunnie, qui est tendrement blotti contre elle. “Ils sont tellement mignons”, a ajouté leur humaine en légende. Les internautes semblent penser exactement la même chose puisque la vidéo est devenue virale en un rien de temps. Aujourd’hui, elle comptabilise plus de 6,2 millions de vues ainsi que plus de 1,5 millions de likes ! De même, la séquence a été relayée par de nombreux médias, dont Parade Pets .

100% confiance en son ami

Il faut dire que, comme beaucoup d’autres chats, Bella aurait tout à fait pu se montrer extrêmement protectrice envers ses chatons et ainsi rejeter son ami. Au lieu de cela, elle a décidé de lui accorder son entière confiance et de le laisser venir au contact quand bon lui chante. Dans une seconde vidéo postée 6 jours plus tard, mais aujourd’hui supprimée, on pouvait voir Bunnie profiter d’une agréable sieste au milieu des chatons. Dans la légende, la jeune femme expliquait que Bella était descendue au rez-de-chaussée pour prendre son repas, laissant ainsi le lapin avec ses petits. Une confiance extraordinaire qui a fait fondre bon nombre d’internautes. “Elle sait qu'il est différent des autres mais elle l'aime quand même”, s’émerveille une abonnée tandis que d’autres affirment que Bunnie reste “son préféré”. Une chose est sûre : Bella et Bunnie seront meilleurs amis pour la vie !