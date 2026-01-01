Intriguée par un chat à 3 pattes se cachant dans le caniveau, elle le convainc d'en sortir et découvre sa poignante histoire

Parfois, le destin choisit des chemins inattendus pour mettre un humain et un chat sur la même trajectoire. C’est exactement ce qui est arrivé à Caitlyn Clarke, lorsqu’un félin au passé méconnu a fini par transformer son quotidien.

On ne sait jamais quand le “système de distribution de chats” va se manifester, ni comment. Pour Caitlyn Clarke, une habitante de l’Arizona (Etats-Unis), il a agi de manière extrêmement surprenante.

Elle avait remarqué un chat roux s’étant invité dans la cour arrière de sa maison, mais ce dernier s’était échappé avant même qu’elle n’ait le temps de bien le voir. Quelques jours plus tard, elle et sa mère avaient entendu des miaulements. Elles les ont suivis et ont ainsi retrouvé ce même matou dans le caniveau, devant leur domicile. Elles pensaient qu’il était pris au piège, mais ce n’était pas le cas ; il s’y réfugiait.



La pluie, alliée inattendue de sa bienfaitrice

Caitlyn Clarke a passé plusieurs jours à essayer de gagner sa confiance et l’attirer hors de sa cachette. “Le soir, je restais assise ici, au milieu de l’impasse, pendant environ 2 heures”, raconte-t-elle à The Dodo. Elle a ensuite remarqué qu’il lui manquait une patte.

“Pendant quelques jours, je n’ai même pas su qu’il avait 3 pattes parce qu’il n’était pas passé devant moi, il était dans le caniveau”, dit-elle à ce propos.



Un jour, alors qu’un violent orage venait d’éclater, le chat a décidé de quitter le caniveau et de se présenter devant sa porte. Caitlyn Clarke et sa mère se sont empressées de le faire entrer. Elles l’ont séché et confortablement installé, mettant à sa disposition couchage, nourriture et eau.

Après avoir vainement tenté de retrouver ses éventuels maîtres via les réseaux sociaux, elle a fait vérifier son identification. Il s’est avéré qu’il portait effectivement une puce. Ce qui lui a permis de contacter son ancien propriétaire, prénommé David, et de découvrir son histoire.

David l’avait recueilli alors qu’il n’était encore qu’un tout jeune chaton errant. Il l’avait appelé Bambino et emmené chez le vétérinaire pour une blessure infectée à la patte. Le praticien avait dû l’amputer.

Caitlyn Clarke a également été surprise d’apprendre son âge : 14 ans. Elle ne le croyait pas aussi âgé.

7 ans de vie de famille avant l’errance

Bambino avait vécu auprès de David pendant 7 ans, puis celui-ci l’avait donné à un voisin. Le chat s’était toutefois retrouvé à survivre dans la rue. Personne ne sait s’il avait fugué ou avait été abandonné.

Caitlyn Clarke a demandé à David si elle pouvait l’adopter, et il a tout de suite accepté. Il a aussi tenu à contribuer financièrement à ses soins et sa nourriture.



“Le soir et tôt le matin, il vient sur mon lit et réclame câlins et caresses, dit sa nouvelle propriétaire. Il fait les trucs classiques du chat : il me donne de doux coups de tête et de patte.”

“Cela fait des années que je dis que je veux un chat, poursuit-elle. Alors je suis contente qu'un chat soit apparu comme par magie, parce que je n'ai pas eu le temps de réfléchir si c'était le bon moment ou pas. Maintenant, j'ai un chat, tout simplement.”

