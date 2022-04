Une femme se fait faire un tatouage symbolique à la mémoire de son meilleur ami à 4 pattes

Anna Halcin et son chien, Sebastian, étaient tout simplement inséparables. Quand le glas a sonné pour l'animal, la jeune femme lui a rendu un hommage touchant.

Anna Halcin et Sebastian ont vécu 6 années de bonheur, main dans la patte. Malgré les hauts et les bas de la vie, l'adorable chien n'a jamais manqué de faire sourire son humaine préférée. « Il était spécial pour moi et le sera toujours, a confié cette dernière au Dodo, nous étions les meilleurs amis. »

© Anna Halcin

Anna et Sebastian avaient de nombreuses façons de se témoigner leur amour, mais un geste particulier du canidé a marqué l'esprit de sa propriétaire. Sebastian aimait enrouler ses pattes autour du bras de sa partenaire adorée.

Hélas, en octobre 2021, l'heure des adieux a sonné. Quand le chien est décédé, Anna a eu le cœur brisé.

© Anna Halcin

Un tatouage en l'honneur de son chien décédé

Chacun fait son deuil à sa manière. Anna, noyée dans le chagrin, a décidé de rendre hommage à son meilleur ami à 4 pattes en se faisant faire un tatouage. « Je voulais quelque chose qui était toujours avec moi, quoi qu'il arrive, et un tatouage semblait tout simplement parfait », a-t-elle déclaré.

© Anna Halcin

Le dessin reflète la pose préférée de Sebastian. L'expression « avoir quelqu'un dans la peau » prend tout son sens ici... « Maintenant, chaque fois que je baisse les yeux, c'est comme s'il me serrait dans ses pattes, a indiqué Anna, cela m'a beaucoup aidée à faire mon deuil. »

© Anna Halcin

Sebastian n'est peut-être plus de ce monde, mais grâce à cet hommage artistique, il continue de faire partie de la vie de sa meilleure amie et de lui apporter du réconfort quand elle en a le plus besoin. À travers cette étreinte éternelle, l'animal dessine constamment un sourire sur le visage de celle qu'il a toujours aimée. Sebastian a gravé l'empreinte de sa patte dans le cœur (et sur la peau...) de son âme sœur.