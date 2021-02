Inséparables, le chien aveugle et son ami chat ont finalement été adoptés ensemble

Spike le chien aveugle et son ami Max le chat ont trouvé une nouvelle famille, un mois après être arrivés dans un refuge de l’Alberta au Canada. Cette merveilleuse nouvelle a été annoncée le weekend dernier par l’association qui les a recueillis et qui a réussi à les faire adopter ensemble.

L’histoire de Spike et Max avait suscité une grande émotion après avoir été partagée sur les réseaux sociaux. Le premier est un chien aveugle et le second un chat. Ils sont tous les 2 âgés de 8 ans et sont inséparables. En fait, ils ont vécu côte à côte depuis toujours et ne supportent pas d’être privés l’un de l’autre.

Grâce à Max, Spike peut s’orienter plus facilement et se sentir rassuré. Tous 2 sont très calmes et amicaux. Leurs propriétaires ne pouvaient plus les garder, d’où leur arrivée le 25 janvier dernier au refuge de la Saving Grace Animal Society, à Alix dans la province de l’Alberta.

C’était la fin d’une période particulièrement difficile pour le duo d’animaux qui vivait dehors, exposé au froid.

Une nouvelle vie ensemble dans le Manitoba

L’association s’est aussitôt mise à la recherche d’une nouvelle famille disposée à accueillir Spike et Max ensemble. Ce qu’elle a réussi à faire, pour le plus grand bonheur de ces quadrupèdes, mais aussi des nombreuses personnes qui ont suivi leur récit.

La Saving Grace Animal Society l’a annoncé samedi dernier sur sa page Facebook. La publication comprend une photo montrant Spike, Max et leur nouvelle maîtresse venue tout droit du Manitoba, à 800 kilomètres de là, pour les adopter.

« Notre adorable duo est en route vers leur foyer pour toujours », peut-on lire dans ce post massivement aimé, commenté et partagé.

A lire aussi : Touché par l'état du chien aveugle de la famille, ce chat prend chaque soir le temps de l'endormir !