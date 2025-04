Un chat déterminé à en finir avec l'errance grimpe à la fenêtre de l'adoptante qu'il a choisie et devient papa de substitution pour ses jeunes congénères

Liam n’a pas vraiment laissé le choix à Julia Hatherell. Ce chat lui a clairement fait savoir qu’il l’avait choisie et que sa maison allait devenir la sienne aussi. Leur merveilleuse amitié a commencé dès lors, tout comme celle liant le félin à ses jeunes congénères en quête d’un nouveau départ.

Julia Hatherell habite Toronto au Canada. Elle accueille régulièrement des chatons pour les préparer à l’adoption. Une noble mission à laquelle son chat Liam participe activement et avec un dévouement admirable.

The Dodo raconte comment Liam et sa propriétaire se sont rencontrés. Il y a quelques années, Julia Hatherell avait remarqué un chat au pelage blanc à marques rousses qui errait dans son quartier.



liams.teefs / Instagram

Ce matou avait pris l’habitude de se poster devant chez elle et d’attendre qu’elle sorte pour lui faire la fête à sa façon ; il se couchait sur le dos et lui réclamait des caresses sur le ventre.

Le félin avait ensuite décidé de passer à la vitesse supérieure. Un jour, il avait grimpé à la fenêtre et s’était agrippé à la moustiquaire en miaulant de manière insistante. Il avait fait la même chose le lendemain, puis les jours suivants. Julia Hatherell avait fini par se laisser convaincre de le faire entrer.



liams.teefs / Instagram

Elle n’avait prévu de l’héberger que cette nuit-là, car elle pensait qu’il avait déjà une famille en raison de son caractère amical. Toutefois, en se renseignant auprès des voisins, elle avait appris qu’il n’avait pas de propriétaire.

Julia Hatherell avait décidé de l’adopter et de l’appeler Liam. « Dès qu'il est revenu de chez le vétérinaire et qu'il était sur le lit, c'était des câlins à n’en plus finir », se souvient-elle.

« Je me sens honorée d’avoir été choisie par Liam »

Le chat n’a pas tardé à se sentir à l’aise dans sa nouvelle maison. Par la suite, Julia Hatherell est devenue mère d’accueil pour chatons, sans s’imaginer que ces derniers s’attachent autant à Liam. Celui-ci a spontanément endossé le rôle de grand frère bienveillant et protecteur, leur apportant du réconfort et les aidant à s’adapter à leur nouvel environnement.

« Je ne m'attendais pas à ce que ce chat errant, qui s'accrocherait à notre moustiquaire, soit le parfait papa d’accueil », confie-t-elle.



liams.teefs / Instagram

Des dizaines de chatons ont ainsi eu droit à une nouvelle vie grâce à Julia Hatherell et Liam. « Je me sens honorée d’avoir été choisie par Liam », conclut sa propriétaire.