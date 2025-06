Son jogging interrompu par un chat errant très amical, elle le présente à son chien dont la méfiance s'effrite peu à peu (vidéo)

Kate, une jeune femme habitant Philadelphie en Pennsylvanie (Etats-Unis), faisait son jogging habituel quand un chat errant a surgi de nulle part et est venu vers elle, se comportant comme s’ils se connaissaient depuis toujours. Il s’est même posé sur son épaule.



The Dodo / YouTube

Sous le charme, elle a décidé de l’emmener à la maison. Elle voulait d’ores et déjà lui offrir un foyer chaleureux et une vie heureuse, mais elle s’est vite souvenue qu’elle devait composer avec son chien Tyrion. Le Welsh Corgi Pembroke allait-il accepter un autre animal chez lui ?



The Dodo / YouTube

« Il va complètement terroriser ce chat, se disait-elle à ce moment là. Il n'y a aucune chance que je puisse garder ce chat ». Kate avait néanmoins très envie de tenter le coup. « J'avais le sentiment que je lui devais au moins d'essayer de le présenter à Tyrion », confiait-elle dans une vidéo postée sur le compte YouTube de The Dodo.

Elle a cherché des conseils sur Internet sur la marche à suivre pour présenter un chat à son chien. Kate a placé Gritty – c’est le nom qu’elle a choisi pour son nouveau compagnon – dans une pièce à part. Le but était de permettre à Tyrion de s’habituer à l’entendre et à sentir son odeur à travers la porte.

Quelques jours plus tard, ils ont été mis dans le même espace, mais en étant séparés par une petite barrière de sécurité. Pour associer la présence de Gritty à quelque chose de positif dans l’esprit du Corgi, Kate récompensait ce dernier en lui offrant du beurre de cacahuète chaque fois qu’ils entraient en contact.



The Dodo / YouTube

« Cela a fonctionné mieux que je n'aurais pu l'imaginer »

Un jour, alors qu’elle était dans le salon avec son chien, le matou bicolore a réussi à se faufiler sous la barrière et les a rejoints. L’un et l’autre se sont approchés, méfiants, et ont commencé à se tourner autour. Le canidé voulait rappeler qu’il était le « chef », mais Gritty refusait de se laisser intimider.



The Dodo / YouTube

Au fil des jours, chacun a commencé à accepter la présence de l’autre. Mieux encore ; après cette phase de cohabitation pacifique, une complicité s’est progressivement installée.

Aujourd’hui, ils jouent ensemble et se mettent côte à côte pour faire la sieste ou permettre à Gritty de toiletter tendrement Tyrion. « Cela a fonctionné mieux que je n'aurais pu l'imaginer », se réjouit leur propriétaire.

« Cela a fonctionné mieux que je n'aurais pu l'imaginer », se réjouit leur propriétaire.



The Dodo / YouTube

Ils forment ainsi un duo inséparable, dont les aventures sont suivies par plus de 5600 followers sur Instagram.