Séparée de ses chatons pendant plusieurs jours, une chatte errante retrouve le bonheur grâce aux bénévoles qui les ont réunis (vidéo)

Âgés de seulement 2 semaines, Lark, Sparrow, Finch, Wren et Starling* avaient grandement besoin de leur mère. Comme le raconte Love Meow, les boules de poils chétives ont été trouvées dans la rue avec la solitude rampant à leurs côtés.

Les bénévoles de la IndyHumane, déterminés à leur sauver la vie, leur ont prodigué des soins 24 heures sur 24 tout en essayant de mettre la patte sur leur maman, qu’ils n’avaient pas su capturer. Alors que les recherches se poursuivaient, les petits rescapés bénéficiaient de repas délicieux, de séances de toilettage et de témoignages d’amour de la part de leurs bienfaiteurs.

Une chatte gentille et attentionnée

Quelques jours après leur arrivée, les 5 chatons ont enfin revu un minois familier : celui de leur mère, que les membres de l’organisme ont réussi à attraper !

Quand l’ex-chatte errante a retrouvé ses précieux trésors sur pattes, elle a immédiatement « repris ses devoirs maternels ».

© @newkittensontheblock / Instagram

Les jeunes félins, heureux de revoir cette figure réconfortante, ont tété avec bonheur et se sont endormis au son apaisant de ses ronronnements. « Elle est très gentille et attentionnée envers ses petits, confie Jennifer, qui s'est constituée famille d'accueil pour tout ce beau petit monde, elle me fait également très confiance avec ses chatons, ce qui facilite grandement mon travail. »

La chatte, baptisée Birdie, a consacré tout son temps à chouchouter ses chatons et à répondre à tous leurs besoins.

« Elle peut enfin être le bébé de quelqu’un »

Au fil du temps, Lark, Sparrow, Finch, Wren et Starling ont gagné en poids, mais aussi en force. Ils ont aisément franchi chaque étape de leur croissance, grâce à l’amour de leur maman et au dévouement inébranlable de leurs anges gardiens.

Lorsqu’ils sont devenus plus indépendants, Birdie a commencé à prendre du temps pour elle et a été stérilisée. Une fois suffisamment âgés, les chatons ont été proposés à l’adoption et ont rapidement trouvé chaussure à leur patte ! Lark et Sparrow ont été adoptés ensemble, ainsi que Finch et Wren.

© @newkittensontheblock / Instagram

Rassurez-vous, Birdie aussi a eu droit à son « happy ending » et a vu son plus grand rêve se réaliser. « Elle a trouvé un foyer pour la vie, conclut Jennifer, âgée d’environ 3 ans, elle a probablement eu plusieurs portées de chatons. Maintenant, elle peut enfin être le bébé de quelqu’un. »

*« Alouette », « Moineau », « Pinson », « Troglodyte » et « Étourneau ».