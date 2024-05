Inquiète de l'état de négligence d'un chat, une voisine rend visite à ses propriétaires pour tenter de les alerter et découvre qu'ils ont pris une décision stupéfiante (vidéo)

Jeté dehors, privé de soins et finalement cruellement abandonné, le pauvre Cannoli a mal débuté dans la vie. Heureusement pour cet adorable chat, beaucoup de bonnes personnes dans son entourage étaient prêtes à l’aider à prendre un nouveau départ.

Avec son magnifique pelage roux et blanc et son extrême gentillesse, Cannoli est l’incarnation du chat idéal. Pourtant, même lorsqu’un animal est parfait, ses maîtres peuvent cruellement le négliger.

Dans le cas de Cannoli, plusieurs anges gardiens sont heureusement intervenus et ont fait une profonde différence dans sa vie, comme le rapporte Cole & Marmalade.

Une famille défaillante

À l’époque nommé Milo, le chaton n’avait pas eu la chance de tomber dans une bonne famille de Los Angeles (États-Unis). Complètement négligé par ses propriétaires, le minou a été enfermé dehors et privé de soins vétérinaires. Non castrée et couverte de puces, la pauvre bête passait ses journées à errer dans le quartier.

© kittyboyandfriends / Instagram

Un jour, le chat s’est cassé une patte et au lieu de lui prodiguer les soins dont il avait besoin, sa famille sans cœur lui a enlevé son collier et sa plaque d’identification.

Heureusement, Priscilla, une voisine vigilante, gardait un œil sur lui depuis qu’il était petit et elle avait déjà à plusieurs reprises essayé de parler à sa famille, sans succès.

© kittyboyandfriends / Instagram

Lorsque Milo a cherché de nouveau de l’aide sous son porche tandis que sa blessure à la patte n’avait pas correctement guéri, la jeune femme est allée une fois de plus parler à sa famille. C’est à ce moment-là qu’elle a découvert que ses propriétaires irresponsables avaient déménagé depuis longtemps en laissant le pauvre minou derrière eux.

© kittyboyandfriends / Instagram

Des anges gardiens en action

Priscilla a immédiatement cherché de l’aide sur les réseaux sociaux où elle a trouvé un autre ange gardien : Grace Choi, du refuge Happy Kitty Rescue.

Rebaptisé Cannoli, le minou abandonné a été pris en charge par l’association de Grace. Il a enfin reçu les soins vétérinaires dont il avait besoin.

En plus de recevoir un traitement contre les puces et des gouttes dans les oreilles, le félin a consulté un chirurgien orthopédique pour sa patte cassée. Celui-ci a appris à Grace que le chat avait besoin d’une intervention chirurgicale immédiate pour éviter des complications douloureuses.

© kittyboyandfriends / Instagram

Malgré les circonstances, Cannoli est toujours resté extraordinairement doux, confiant et affectueux. Il sait qu’il est désormais entre de bonnes mains et découvre le bonheur de vivre dans un foyer aimant.

© kittyboyandfriends / Instagram

Pour Pâques, le minou a même reçu la peluche d’un mouton, certainement le premier jouet de sa vie. Souhaitons à ce chat incroyablement gentil de trouver une famille pour la vie qui saura enfin l’aimer comme il l’a toujours mérité.