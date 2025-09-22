Incapable de laisser sa petite humaine seule, cette chatte dévouée la suit même jusqu’à son école (vidéo)

Il y a des appels que les parents redoutent. Ceux venant de l’école en font partie. Aussi, lorsque Declan O'Keeffe a reçu un coup de fil de l'établissement scolaire où étudie sa petite fille de 5 ans, il envisageait le pire. En fait, cela concernait simplement la dernière espièglerie en date de son chat.

Declan O'Keeffe, 34 ans, habite dans le comté de Wexford, en Irlande. Il est le papa aimant et attentionné de Florence, sa petite fille de 5 ans. C’est aussi le maître de Boo, une magnifique chatte sourde aux yeux vairons âgée de 3 ans.



© @decspets1 / TikTok

Comme Declan, les parents ont probablement tous cette appréhension de recevoir un jour un appel de l’école. Et c’est ce qui s’est passé pour le papa trentenaire. Forcément, ce dernier s’imaginait déjà le pire : sa fille était malade, ou pire, blessée. Sa surprise a donc été immense, lorsqu’il a entendu le directeur de l’école lui annoncer que Boo tentait de rentrer par les fenêtres de la classe . Il a alors aussitôt pris le volant de sa camionnette pour se diriger vers l’établissement scolaire. Une fois sur place, Declan a surpris sa petite chatte en prise avec un autre félin en tous points identiques.

Interrogé par Newsweek , le papa raconte : “Ce n'est pas son premier rodéo ; elle nous a suivis plusieurs fois, mais c'est la première fois qu'elle entre dans l'école”, ajoutant ensuite : “elle s'est récemment enfermée dans le grenier de nos voisins et est connue pour s'aventurer dans les voitures non verrouillées des gens”. Boo est donc une coutumière du fait.



© @decspets1 / TikTok

Declan a fait part de son aventure sur le compte TikTok @decspets1. Dans une vidéo, il raconte son histoire, avec quelques images à l’appui. On peut alors voir la rencontre entre Boo et son jumeau, ainsi que le retour à la maison, la boule de poils confortablement installée sur les genoux de son maître et nullement perturbée par les inquiétudes qu’elle a pu provoquer.

Les internautes ont été nombreux à visionner la vidéo et à réagir. Certains partagent même leur propre expérience comme cet abonné qui raconte : “ [Ma chatte] n'arrêtait pas d'entrer dans la classe de maternelle de mon fils et d'attaquer l'assistante pédagogique qui essayait de la faire sortir”. Heureusement pour Declan, Boo est tout l’inverse : “elle se comporte davantage comme un chien et adore les câlins et l'affection”.