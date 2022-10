Ce chat habitué à suivre ses jeunes maîtresses à l'école y a désormais son propre portrait

Depuis 3 ans, Ziggy le chat suit Megan et Chloe lorsqu’elles se rendent à leur école, puis les laisse rejoindre leurs classes respectives pour vaquer à ses occupations dans l’établissement. Le félin y est tellement apprécié que cette année, il a eu droit à sa photo scolaire comme tous les élèves.

Emma Roberts, son mari, leurs filles Megan et Chloe (10 et 7 ans), ainsi que leur chat mâle Ziggy habitent Drury dans le Flintshire, comté du nord du pays de Galles. Megan et Chloe sont inscrites à l’école primaire locale, qui ne se trouve qu’à 10 minutes à pied de la maison.

Lorsqu’elles s’y rendent, elles sont « escortées » par le félin de 4 ans. Il ne le fait pas tant pour veiller sur elles que pour rejoindre son lieu préféré. L’école des fillettes est, en effet, l’endroit où Ziggy passe une grande partie de ses journées. C’est une habitude qu’il avait prise en 2019.



Kennedy News and Media

Peu après la rentrée cette année, les élèves ont pris part à la traditionnelle séance photo scolaire. Quand Emma Roberts est venue chercher ses filles à l’école et que la cadette lui a tendu une enveloppe, elle s’attendait à n’y trouver que les portraits de Chloe. « Mais ensuite, quand j'ai regardé, raconte la mère de famille à Metro, j’ai éclaté de rire, tout comme les autres mamans qui se tenaient à côté de moi ». Avec les photos de sa fille, il y avait aussi celles de Ziggy…

« Il pense qu'il est un élève, il est donc normal qu'il ait sa propre photo. Je pense que ce sera mis sur le tableau d'affichage du personnel », a déclaré Mark Biltcliffe, le directeur de l’école.

Ce dernier explique que Ziggy avait mis le personnel de l’école devant le fait accompli en s’y introduisant quotidiennement, et qu’il n’avait d’autre choix que de l’accepter au sein de l’établissement.

Lors de la séance photo, le chat s’est montré très coopératif. Il est monté sur la chaise et a pris la pose face à l’objectif, alors que personne ne l’y avait incité. C’était comme s’il savait parfaitement ce qu’il avait à faire.



Kennedy News/Tempest Photograghy

L’assiduité de Ziggy en fait « un exemple pour les élèves »

A l’école, Ziggy prend largement ses aises. « Il dort sur le bureau du directeur, sur des piles de livres et il va dans toutes les salles de classe. Il se promène même dans le hall quand ils ont une rassemblement », indique sa propriétaire.

Le directeur dit même en plaisantant que par son assiduité, le quadrupède est « un exemple pour les élèves ». Plus sérieusement, il estime que sa présence à l’école est une bonne chose pour les enfants qui n’ont pas d’animal de compagnie, qui peuvent ainsi interagir avec lui et apprendre à le respecter.

A lire aussi : Un chat endeuillé par le décès de son propriétaire noue une amitié indéfectible avec un Berger Australien



Kennedy News/Tempest Photograghy