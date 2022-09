Ils voient leur chat lever la patte et boiter, mais un "miracle" se produit lorsqu'ils lui ouvrent la porte (vidéo)

Voir son animal de compagnie boiter est évidemment quelque chose d’inquiétant. Pourtant, les propriétaires du chat roux dont il est question et qui levait la patte ici n’étaient pas du tout préoccupés, bien au contraire. Ils se sont même mis à rire… Pour une très bonne raison.

Ne jamais sous-estimer l’intelligence des chats. C’est le premier enseignement à tirer de ce récit rapporté par News 18. Le 2e est qu’il ne faut pas sous-estimer non plus leurs talents d’acteurs. Ils sont particulièrement doués lorsqu’il s’agit de jouer la comédie pour atteindre leurs objectifs.

Dans cette vidéo partagée sur Twitter par un utilisateur du nom de Gabriele Corno, un félin feint d’être blessé à la patte pour attirer l’attention de ses humains et les inciter à lui ouvrir la porte.

Watch a drama_queen cat fake injury in hopes of coming inside pic.twitter.com/lVSPoHEOJL — Gabriele Corno (@Gabriele_Corno) September 17, 2022

La séquence commence avec le chat roux assis dehors, attendant devant la porte arrière de la maison de ses propriétaires. L’animal lève la patte avant droite, comme s’il souffrait d’une blessure.

Il s’approche ensuite de la porte vitrée en boitant et en évitant de s’appuyer sur le membre « endolori ».

Une ruse que sa famille ne connaît que trop bien

Le voyant faire, ses maîtres ne peuvent s’empêcher de rire. Et pour cause : ils savent parfaitement que sa prétendue blessure n’est, en réalité, qu’un stratagème pour les attendrir et pour qu’ils le laissent entrer. Un comportement qu’il a déjà affiché à maintes reprises par le passé.



Gabriele Corno / Twitter

Dès qu’ils lui ouvrent la porte et qu’il en franchit le seuil, la boiterie du chat disparaît comme par enchantement et il se remet à marcher normalement.

Postée le 17 septembre sur Twitter, la vidéo totalise des centaines de milliers de vues, près de 24 000 « j’aime » et plus de 3000 retweets. On n’a aucun mal à comprendre ce qui la rend aussi virale.