« Ils sont restés dans la même position pendant 3 heures », des chats paralysés par la peur renouent avec l'espoir d'une vie meilleure

En Floride, 2 chats ont été trouvés pétris de peur près d’une rivière, après avoir été lâchement abandonnés. Baptisés Oslo et Dorian par leurs sauveuses, les félins aujourd’hui en sécurité espèrent être adoptés ensemble.

Allie et sa fille gèrent l’association Chloe and Nala's Club, dont la mission principale consiste à sauver les petits félins. Les bénévoles s’occupent notamment de plusieurs colonies de chats libres qui, rappelons-le, sont identifiés au nom de l’organisme, stérilisés et relâchés sur le lieu de leur capture, puis nourris régulièrement par leurs bienfaiteurs.

Un jour, le duo a découvert 2 nouveaux chats dans l’une des colonies, après le signalement d’une amie venue les nourrir. Paralysés par la peur, les matous restaient dans l’herbe et n’osaient pas faire le moindre pas. Au début, les bonnes samaritaines pensaient que l’un des animaux était mort…

© Chloe & Nala's Club

Des heures dans la même position

« Ils sont restés dans la même position pendant 3 heures, confie Allie à la rédaction de Newsweek, nous le savons parce que nous avons comparé le moment où mon amie m’a envoyé leur photo pour la première fois, lorsqu’elle les a vus, et le moment où ma fille a pu venir les chercher. »

Lors de leur capture, les bénévoles ont remarqué que les chats – baptisés affectueusement Oslo et Dorian – se différenciaient des autres va-nu-pattes. Pour elles, il était évident que ces petits félins vivaient autrefois au sein d’une famille.

« Certains chats sont déposés dans des colonies, car les gens pensent qu’ils seront pris en charge, indique Allie, d’autres chats sont déposés dans des endroits plus isolés, afin que personne ne les voie les abandonner. »

« Les refuges du coin sont tellement saturés qu’ils ne peuvent tout simplement pas accueillir votre animal, poursuit-elle, ils débordent d’appels et de messages demandant de prendre en charge des chats. »

« Ils ont vécu un événement traumatisant »

Actuellement en famille d’accueil, Oslo et Dorian sortent doucement de leur coquille. Une fois arrivés dans leur nouveau nid douillet, ils ont immédiatement « utilisé la litière, joué avec des jouets et grimpé sur l’arbre à chat ».

A lire aussi : Ce chaton réalise enfin son rêve de rencontrer les chiens de sa mère d’accueil et les suit partout dans la maison (vidéo)

Depuis leur sauvetage, ils bénéficient de plusieurs soins. Les soigneurs ont notamment détecté une dent fêlée et des problèmes de peau chez Oslo. Lorsqu’ils seront prêts, leurs bienfaitrices les proposeront à l’adoption.

« Ils ne seront adoptés qu’ensemble, précise Allie, ils ont vécu un événement traumatisant, nous pensons donc qu’il est préférable de ne pas les séparer. » Désormais entre de bonnes mains, Oslo et Dorian n’auront plus jamais de souci à se faire.