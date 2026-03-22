Ils regardent dans une benne à ordures et découvrent un petit chaton malnutri et brûlé par le soleil qui n’attendait que d’être sauvé

Un simple regard dans la benne à ordures devant son immeuble a changé la vie de Vanessa Crowley : en novembre 2022, elle y a en effet découvert un chaton abandonné, malnutri et brûlé par le soleil. Grâce à ses soins, la boule de poils nommée Spooky a repris des forces et fait désormais fondre le cœur de sa nouvelle maîtresse.

Un jour de novembre 2022, Vanessa Crowley passait devant la benne à ordures de son immeuble quand elle a repéré un mouvement. Son frère a d’abord pensé à l’écureuil qui traînait souvent dans le quartier, mais ce qu’ils ont trouvé cette fois-ci était bien différent : une petite chatonne abandonnée, livrée à elle-même.

Un sauvetage organisé

Choqués par cette trouvaille inattendue, le frère et la sœur ont immédiatement organisé le sauvetage de la minuscule boule de poils. Vanessa a notamment fait appel à son petit ami, qui est arrivé avec des gants, une cage de transport et même une échelle.

© Vanessa Crowley

« Comme elle avait l'air affamée, on lui a donné une boîte de thon. Mon copain s'est assis un moment dans la benne à ordures et a commencé à la nourrir avec son gant pour gagner sa confiance », a raconté Vanessa à PEOPLE.

« Finalement, elle s'est complètement détendue, se frottant contre sa main et tournant autour de lui. Il avait la cage de transport ouverte à côté de lui, et elle est finalement entrée sans problème. On a refermé la porte derrière elle. »

© Vanessa Crowley

En quelques minutes, ce qui avait commencé comme une découverte surprenante s’est transformé en un sauvetage réussi.

La fin du cauchemar

Une fois la petite chatte sortie de la benne à ordures, Vanessa l’a emmenée sur son lieu de travail, un bar à chats, et a immédiatement appelé son responsable pour expliquer la situation.

« Il m’a dit que si je l’amenais, un assistant vétérinaire ou un étudiant en médecine vétérinaire pourrait l’examiner pour vérifier son poids, son âge, la présence de tiques, de puces, etc. », a expliqué la jeune femme.

© Vanessa Crowley

Après cet examen, la minette a été hébergée pendant quelque temps chez la famille de son petit ami, le temps que le couple tente de retrouver son propriétaire via des recherches en ligne.

Vanessa et ses proches se doutaient toutefois que personne ne viendrait réclamer la petite rescapée. Les assistants vétérinaires avaient en effet remarqué ses oreilles brûlées par le soleil, preuve qu’elle avait vécu longtemps dehors.

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© Vanessa Crowley

Âgée d’environ 2 à 4 mois au moment de sa découverte, la minette a été baptisée Spooky par Vanessa, qui a fixé son anniversaire au 10 août 2022. Après un mois de recherches restées vaines, la jeune femme a fini par l’adopter en décembre 2022, lui offrant un foyer sûr et rempli d’affection.

Depuis, Spooky fait le bonheur de sa maîtresse, mais également celui des internautes qui l’aperçoivent parfois dans les vidéos TikTok de Vanessa.