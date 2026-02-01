Les bénévoles d'un refuge ne peuvent retenir leurs larmes en voyant cette chatte partir avec ses adoptants après avoir longtemps été ignorée (vidéo)
Bristol peinait à intéresser les visiteurs du refuge où elle vivait, et pour cause ; cette chatte à la timidité quasi maladive se cachait constamment. Elle a fini par trouver son bonheur grâce à une bénévole dévouée.
Fran, alias “@frangrzesik” sur TikTok, est une grande amoureuse des chats. Elle leur vient en aide en tant que bénévole à Mokena, dans l’Etat de l’Illinois (Etats-Unis). En plus de prendre soin de ses protégés félins, elle partage régulièrement des vidéos montrant les animaux dont elle s’occupe et qui sont en quête d’une seconde chance.
On se souvient notamment de Daniel, ce chat noir au coeur brisé, ou encore de Shelly, sa congénère lourdement affectée par son retour au refuge. Grâce à Fran, ces 2 adorables créatures avaient eu droit à un nouveau départ.
Récemment, la jeune femme au grand coeur a effectué la même démarche pour aider une chatte à rebondir après un séjour au refuge. Bristol, minette à l’épaisse et élégante fourrure rousse, était la pensionnaire la plus timide et la plus réservée de la structure d’accueil. Elle était quasiment invisible.
C’est d’ailleurs cette volonté constante d’être en retrait qui la desservait et compromettait ses chances d’attirer l’attention d’éventuels adoptants.
Pour la réconforter, mais aussi la faire connaître du public en la filmant, la sortait souvent de son box pour la prendre dans ses bras et la câliner. Elle a fini par atteindre son but, pour la plus grande joie des nombreux internautes qui ont suivi l’histoire de Bristol.
La chatte a, en effet, trouvé une famille aimante pour la vie. Ses adoptants, Selmin et Ari, sont venus la chercher au refuge après être tombés sous son charme et avoir été touchés par son parcours.
Larmes de joie
Lorsque le duo est ressorti de l’établissement en emmenant Bristol dans sa caisse de transport, les bénévoles n’ont pas pu retenir leurs larmes. Des larmes de joie, bien évidemment.
Bristol profite désormais de sa nouvelle vie auprès de ses humains, goûtant au confort, au calme et à l’amour.
Voici la vidéo postée sur TikTok le 26 janvier 2026 par Fran au sujet de Bristol, et relayée par Parade Pets :
@frangrzesik
CUE THE WATERWORKS. Today was SO special for Bristol. To everyone who shared Bristol’s story… YOU DID THIS! Bristol would not have found her home if it wasn’t for all of you advocating for her when she needed it the most. Thank you for seeing her and for supporting her. Thank you to everyone who applied for Bristol even if you decided she wasn’t the right fit, you still took the time to inquire about her and have the conversation and that’s something I truly appreciate. ???????? Thank you Selmin and Ari for being so kind to Bristol, myself, and the staff/volunteers. You both truly made all of our days and we are so grateful for you. ???????????? I hope this brings you all some positivity today. I love you guys so so much and am so thankful for this community ???????????? #adopt #adoptdontshop #cat #catsoftiktok #catadoption? Everywhere, Everything - Noah Kahan
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
