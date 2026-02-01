Les bénévoles d'un refuge ne peuvent retenir leurs larmes en voyant cette chatte partir avec ses adoptants après avoir longtemps été ignorée (vidéo)

Bristol peinait à intéresser les visiteurs du refuge où elle vivait, et pour cause ; cette chatte à la timidité quasi maladive se cachait constamment. Elle a fini par trouver son bonheur grâce à une bénévole dévouée.

Fran, alias “@frangrzesik” sur TikTok, est une grande amoureuse des chats. Elle leur vient en aide en tant que bénévole à Mokena, dans l’Etat de l’Illinois (Etats-Unis). En plus de prendre soin de ses protégés félins, elle partage régulièrement des vidéos montrant les animaux dont elle s’occupe et qui sont en quête d’une seconde chance.

On se souvient notamment de Daniel, ce chat noir au coeur brisé, ou encore de Shelly, sa congénère lourdement affectée par son retour au refuge. Grâce à Fran, ces 2 adorables créatures avaient eu droit à un nouveau départ.

Récemment, la jeune femme au grand coeur a effectué la même démarche pour aider une chatte à rebondir après un séjour au refuge. Bristol, minette à l’épaisse et élégante fourrure rousse, était la pensionnaire la plus timide et la plus réservée de la structure d’accueil. Elle était quasiment invisible.



@frangrzesik / TikTok

C’est d’ailleurs cette volonté constante d’être en retrait qui la desservait et compromettait ses chances d’attirer l’attention d’éventuels adoptants.

Pour la réconforter, mais aussi la faire connaître du public en la filmant, la sortait souvent de son box pour la prendre dans ses bras et la câliner. Elle a fini par atteindre son but, pour la plus grande joie des nombreux internautes qui ont suivi l’histoire de Bristol.

La chatte a, en effet, trouvé une famille aimante pour la vie. Ses adoptants, Selmin et Ari, sont venus la chercher au refuge après être tombés sous son charme et avoir été touchés par son parcours.



@frangrzesik / TikTok

Larmes de joie

Lorsque le duo est ressorti de l’établissement en emmenant Bristol dans sa caisse de transport, les bénévoles n’ont pas pu retenir leurs larmes. Des larmes de joie, bien évidemment.

Bristol profite désormais de sa nouvelle vie auprès de ses humains, goûtant au confort, au calme et à l’amour.

Voici la vidéo postée sur TikTok le 26 janvier 2026 par Fran au sujet de Bristol, et relayée par Parade Pets :

A lire aussi : Ce chat patient et amical joue un rôle clé dans la formation des chiens d'assistance pour personnes sourdes