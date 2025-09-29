Un chat noir abandonné à deux reprises, devient une petite star du tarot grâce à sa maîtresse (vidéo)

Dans l’inconscient collectif, un chat noir est synonyme de malchance, ce qui rend leur adoption généralement compliquée. En étant rendu par 2 fois à son refuge, Cole a vécu cette expérience. Depuis, il a pris une revanche sur la vie en trouvant une maîtresse aimante et en devenant une star d'internet en tant que… tireur de cartes.

Cole est un chat noir qui n’a pas eu un début de vie facile. En effet, jeune pensionnaire d’une association de protection des animaux, il a été adopté à 2 reprises, et par 2 fois, il a été rendu . La pauvre boule de poils n’avait pas encore 6 mois. Imaginez à quel point il a pu être bouleversé par cette expérience.



© @mycatdoestarot / TikTok

La chance de Cole va pourtant tourner lorsque Emily Cook va pousser les portes du refuge. Nullement troublée par la couleur de pelage du félin, elle va craquer pour sa petite bouille et l’adopter.

L’histoire aurait pu s'arrêter là, le matou ayant finalement trouvé une famille pour la vie. Pourtant, ce dernier va révéler une aptitude particulière : il aime tirer les cartes. Sa maîtresse s’en est rendu compte par hasard, comme elle le raconte à Bored Panda : “Je suis passionnée de tarot et d'astrologie, alors j'avais sorti un jeu de cartes [...], et je le gardais dans un porte-gobelet sur mon canapé. [Cole] a décidé un jour d'y aller et il a commencé à attraper les cartes, vous savez, presque comme s'il remuait sa litière. Puis il attrapait celles qu'il choisissait avec sa petite bouche de chat et les laissait tomber sur le tapis avec ses dents”.



© @mycatdoestarot / TikTok

Intriguée, Emily a observé plus attentivement ce drôle de comportement. Elle a même commencé à récompenser son compagnon à 4 pattes lorsqu’il tirait une carte. Petit à petit, Cole s’est vite pris au jeu. Il en redemandait même. Et puis un jour, son humaine a décidé d’essayer pour elle. Après tout, son petit félin noir avait peut-être un vrai don ? Elle lui a donc fait tirer les cartes pour elle, et le résultat l’a frappé. En effet, Emily a traversé un divorce douloureux et des problèmes relationnels. Il se trouve qu’à de nombreuses reprises, son matou a tiré le Sept d’Épée et l’Amoureux inversé. Or, ces 2 tirages représentaient exactement ce que vivait Emily à ce moment-là.



© @mycatdoestarot / TikTok

