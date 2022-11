Ils perdent toute trace de leur chatte pendant 3 mois mais continuent de croire au miracle, puis un refuge les appelle

Une magnifique chatte à la robe blanche – d’où son nom – a été retrouvée et rendue à sa famille dont elle avait été séparée pendant 3 mois, rapportait le Journal d’Abbeville et du Ponthieu-Marquenterre.

L’été dernier, le couple venu de Paris passait ses vacances à Fort-Mahon-Plage, station balnéaire de la Somme, en compagnie de sa chatte. Tout allait bien jusqu’au 18 juillet, jour où l’animal s’était échappé.

Ses humains avaient tout tenté pour la localiser, mais leurs efforts restaient vains. C’est donc à contrecœur que les Franciliens avaient dû se résoudre à rentrer à la maison sans le félin.

L’absence de Blanche et l’incertitude sur son sort étaient extrêmement difficiles à vivre pour ses propriétaires. La chatte devait, elle aussi, être désorientée et terrifiée sans sa famille et loin de chez elle. Malgré tout, ses maîtres essayaient de garder espoir.

La nouvelle qu’ils espéraient tant entendre est finalement arrivée 3 mois plus tard. Sabine Michel, fondatrice et présidente des Chats Libres de Fort-Mahon-Plage, les a contactés pour leur annoncer que Blanche était au refuge de l’association.

Des retrouvailles rendues possibles par l’identification

Elle venait d’être recueillie après sa découverte sur un terrain de camping, à environ 30 minutes de marche de l’endroit où elle avait disparu. Le vétérinaire l’avait ensuite passée au lecteur de puce d’identification, ce qui avait permis à Sabine Michel d’obtenir les coordonnées du couple. Il ne lui restait plus qu’à l’appeler.

La chatte était « globalement en bonne santé », d’après Sabine Michel, quoiqu’ayant perdu du poids et présentant « quelques séquelles aux oreilles ».

« Merci à toutes les personnes qui sont intervenues afin que cette jolie minette retrouve son foyer ! », peut-on lire dans la publication Facebook de l’Association des Chats Libres de Fort-Mahon-Plage. Un post comprenant la photo des retrouvailles...

A lire aussi : Un chat volé est retrouvé à 800 kilomètres de chez lui grâce à sa puce



Association des Chats Libres de Fort Mahon Plage / Facebook