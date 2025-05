Ils pensaient sauver une chatte gestante, mais c’est un autre félin qui a été capturé et sauvé

Une équipe de sauveteurs a été appelée pour venir en aide à une chatte sur le point d’accoucher. Ils ont mis en place un piège non agressif avec de la nourriture et ont attendu qu’elle se fasse appâter. Le stratagème a bien fonctionné, mais pas sur la féline. En effet, un autre chat s’est glissé à l’intérieur de la cage.

Les membres du Little Wanderers NYC, organisme américain de sauvetage pour animaux, ont tout mis en place pour secourir une chatte gestante. Ils n’imaginaient pas qu’en lui venant en aide, ils sauveraient un second chat qui avait grandement besoin de soins. Grâce à eux, le quadrupède ne manquera plus jamais de rien.

Pour capturer la future maman, ils ont installé une cage près de l’endroit où vivait sa colonie et y ont placé de la nourriture avec une forte odeur. La porte se referme une fois l’animal à l’intérieur. Ce genre de piège est fréquemment utilisé par les sauveteurs et est souvent très efficace. Alors, confiants, les membres de l’association l’ont installé et ont attendu que la chatte y entre.

Un visiteur surprise

Quand ils sont allés vérifier un peu plus tard, ils ont découvert qu’un animal avait bel et bien été piégé à l’intérieur. Toutefois, il ne s’agissait pas de la chatte enceinte, mais d’un félin de 7 mois. Même s’il n’était pas leur cible initiale, ils ont profité de sa capture pour le faire examiner auprès d’un vétérinaire.

C’était une bonne initiative, car l’animal avait grandement besoin de soins. Il était positif leucémogène félin, maladie transmise par le virus FeLV et qui affaiblit l’organisme petit à petit. Le rescapé, nommé Chaos par ses sauveteurs, n’aurait pas survécu longtemps seul. Un traitement permet de rallonger l’espérance de vie des chats atteints. Le jeune chat a pu en bénéficier, ainsi que d’autres soins de santé.

Little Wanderers NYC / Facebook

Un bel avenir

Il a été placé en famille d’accueil pour la suite de sa convalescence et s’est apaisé entre les bonnes mains de ses bienfaiteurs. Il a vite apprécié les câlins de ses hôtes et a même commencé à en demander ! Ce qu’il ne sait pas encore, c’est que ce bonheur n’est pas qu’éphémère.

Lorsqu’il sera prêt, il sera placé à l’adoption pour trouver une famille aimante et sera chéri pour le restant de ses jours ! C’est tout le bonheur que nous lui souhaitons, ainsi qu’à la mère chatte, qui a été capturée le lendemain et placée en sécurité.