Un chien ayant eu la patte prise dans un piège à ours pendant des semaines oublie enfin la douleur et la peur

Rattraper Behrle pour le sauver n’aura pas été simple, mais membres de la communauté locale et association ont tenu bon. Ce chien qui avait la patte coincée dans un piège à ours n’a pas pu éviter l’amputation. Malgré tout, il garde le moral et peut désormais aspirer à une nouvelle vie bien plus heureuse.

Les habitants de Perryville dans l’Etat du Missouri (Etats-Unis) étaient très inquiets pour un chien qui errait dans les rues de la ville avec une patte arrière coincée dans un piège à ours. Le croisé Husky Sibérien / Berger traînait ce douloureux fardeau et avait toutes les peines du monde à marcher. Sa souffrance devait être atroce.

Après plus d’une semaine d’efforts, plusieurs d’entre eux, aidés par Donna Lochmann de l’association Stray Rescue of St. Louis, sont parvenus à immobiliser le canidé et à le débarrasser de ces terribles mâchoires métalliques. Il a ensuite été transporté au refuge de l’organisation.

Si le chien a enfin été libéré du terrible dispositif de capture, il en gardera les séquelles à vie ; sa patte n’a pas pu être sauvée. « Ces choses se ferment si hermétiquement qu'elles bloquent complètement la circulation, explique le Dr Edie Oliver, vétérinaire chez Stray Rescue of St. Louis, à First Alert 4. Le sang ne circulait donc plus de la cheville vers le bas ».

Le lundi 13 janvier, le Dr Oliver et son équipe ont pris la décision de procéder à l’amputation de la patte.



Stray Rescue of St. Louis / Facebook

« Tellement inhumain »

Le chien, qui a été appelé Behrle par ses sauveurs, devrait s’en remettre et apprendre aisément à se déplacer avec un membre en moins. « La bonne nouvelle concernant sa patte arrière disparue est que les chiens récupèrent très bien avec ce membre, car ils mettent la majeure partie de leur poids sur leurs pattes avant, indique le vétérinaire. Donc, dans quelques semaines, il sera rétabli et en mouvement comme si de rien n’était. »

Des perspectives qui réjouissent Donna Lochmann, mais celle-ci est toujours sous le choc en pensant à ce que Behrle a enduré. « En fait, je n'ai jamais vu un piège comme celui-là attaché à un chien, confie-t-elle. J’en ai entendu parler et je les trouve tellement inhumains ».

Rappelons qu’elle a été témoin de toutes formes de maltraitances et de situations de détresse animale, elle qui compte d’innombrables sauvetages canins à son actif. Comme celui de cette chienne blessée et malade cachée dans un buisson ou de son congénère errant, Peter Piper, qui protégeait une portée de chiots.

Convalescence, famille d’accueil puis adoption

Behrle poursuit sa convalescence en attendant d’être confié à une famille d’accueil. Dans quelques semaines, il pourra être proposé à l’adoption.

Stray Rescue of St. Louis a annoncé le mardi 14 janvier sur sa page Facebook que les vétérinaires avaient également découvert un bout de bois coincé dans la gueule du chien, contre le palais. L’objet, qui constituait une autre source de douleur et l’empêchait de s’alimentait correctement, a été retiré. Behrle se sent beaucoup mieux depuis.