Les vétérinaires découvrent la caractéristique physique rarissime d’un chaton écaille de tortue lors d’une opération de stérilisation

Il y a quelques jours, Cinder, un félin écaille de tortue, se prénommait encore Cindi. Ce second prénom, à connotation plus féminine, avait été choisi par sa famille d’accueil qui pensait qu’il était une femelle. Toutefois, les choses étaient un peu plus compliquées que cela…

Cinder a intégré une famille d’accueil partenaire de la Humane Society of Central Oregon après avoir été abandonné avec le reste de sa fratrie. Sans trop se poser de questions, ses hôtes l’ont considéré comme étant une femelle, sachant que 99,9 % des écailles de tortue le sont.

Une incroyable découverte

La vie de Cinder, encore Cindi à ce moment-là, était tout à fait classique. Il était « un chaton typique, affectueux, aventureux et joueur » selon ses propriétaires relais, relayés par NBC 24. Ni le félin, ni ces derniers ne pouvaient se douter qu’il était d’une grande rareté. Il aura fallu attendre une visite chez le vétérinaire pour le découvrir.

Un rendez-vous avait été pris par ses sauveteurs pour le faire stériliser. Le vétérinaire, Dr Bloodworth, a procédé à un examen classique comme à son habitude avant de l’opérer. Quelque chose lui a alors paru étrange. Cinder avait bien des organes génitaux externes féminins, mais ne disposait ni d’utérus, ni d’ovaires. En revanche, il avait 2 testicules à la place.

« C'était comme repérer une licorne ! »

Cinder était donc hermaphrodite, bien qu’il ait été considéré comme un mâle par le Dr Bloodworth pour faciliter les choses. Bailey Shelton, directrice de la Humane Society of Central Oregon a exprimé sa surprise à la suite de cette découverte : « Même si je ne travaille dans le domaine vétérinaire que depuis 9 ans, cela pourrait très bien être un moment unique dans une carrière. Ils ont toujours parlé de la rareté des écailles de tortue mâles à l’école, mais en voir une en personne est autre chose ».

Plusieurs familles se sont déjà manifestées pour adopter ce chaton si spécial. Cinder ne devrait avoir aucun mal à trouver ses propriétaires pour la vie !

