Ce chat au "sourire" singulier provoque une vague de sympathie inattendue qui lui ouvre les portes d'une nouvelle vie

Découvert dans une maison abandonnée avec plusieurs de ses congénères, un chat a captivé le regard des bénévoles. Avec son expression un peu étrange mais terriblement attachante, il a rapidement conquis les cœurs bien au-delà de son refuge.

Basée à Mandan dans le Dakota du Nord (Etats-Unis), l’association de protection animale Central Dakota Humane Society était récemment intervenue dans une maison abandonnée où des chats étaient livrés à eux-mêmes.

L’un des rescapés avait attiré l’attention des bénévoles par son apparence unique. Appelé Chip par la suite, le félin au pelage roux donnait l’impression de “sourire” timidement, affichant l’expression que l’on a généralement lorsque l’on est embarrassé.



Cette expression n’était pas permanente, mais elle était particulièrement remarquable. Un membre du personnel du refuge a partagé des photos de Chip sur les réseaux sociaux. Les publications sont rapidement devenues virales.

“Les gens ne se lassaient pas d’admirer le sourire un peu niais de Chip, raconte Cameo Skager, directrice de la communication et du développement de la Central Dakota Humane Society, à The Dodo . Il donne tout simplement le sourire… Les publications à son sujet sur les réseaux sociaux ont touché plus de 3 millions de personnes.”



Un succès retentissant et une adoption à la clé

Les posts ont suscité de nombreuses réactions d’internautes amusés et attendris, provenant des 4 coins du monde. “Nous avons reçu des commentaires venant de New York, de l’Oklahoma, du Tennessee, de nombreux autres Etats, ainsi que de Grande-Bretagne, d’Australie et de Nouvelle-Zélande”, dit en effet Cameo Skager. Certains ont même comparé Chip au Chat du Cheshire, célèbre protagoniste d’Alice au pays des Merveilles.

Cette popularité soudaine et inattendue a non seulement surpris les bénévoles de la Central Dakota Humane Society, mais elle a aussi et surtout rendu service à Chip. Elle a même changé le cours de son existence, puisqu’il a trouvé une famille aimante grâce à elle.



L’association a effectivement annoncé qu’il a été adopté. Chip profite ainsi de sa nouvelle vie et coule des jours heureux au sein d’un foyer chaleureux, qui compte un autre chat.

