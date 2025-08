Ils n’y croyaient plus, leur chat ayant fugué lors d'un déménagement réapparaît après 8 ans d’absence

Le lundi 7 juillet 2025, Isabelle Terlet a eu la surprise de sa vie en répondant au téléphone. A l’autre bout du fil, la clinique vétérinaire de Sainte-Luce-sur-Loire (44) lui annonçait qu’elle venait de recueillir son chat, répondant au nom d’Eclair. Pourquoi la propriétaire du matou au pelage roux ne s’attendait pas à un tel évènement ? Parce qu’elle n’avait plus eu de nouvelles de lui depuis 8 longues années.

Eclair avait, en effet, disparu en 2017 pendant que sa maîtresse et les 3 enfants de celle-ci déménageaient. La famille habitait toujours Sainte-Luce-sur-Loire, mais avait changé de quartier. C’était manifestement assez pour perturber et désorienter le félin, qui n’avait plus donné signe de vie.

Malgré les longues et incessantes recherches menées par Isabelle Terlet, ses proches et le voisinage, Eclair restait introuvable.



Photo d'illustration

La disparition du chat était un coup dur pour la famille, en particulier les enfants. Si bien que l’adoption d’un autre animal de compagnie n’a jamais été envisagée.

On imagine donc le choc qu’a dû ressentir Isabelle Terlet en apprenant qu’Eclair venait de refaire surface. « J'étais persuadée que c'était une erreur, confie-t-elle à France 3 Pays de la Loire, qui rapporte cette incroyable histoire. Je posais énormément de questions, pour vérifier que c'était bien lui ».

Elle n’a réalisé qu’il s’agissait bien de son matou adoré que lorsqu’elle l’a enfin eu sous les yeux.

« Les enfants étaient très heureux »

Le retour d’Eclair a été source d’une joie immense pour les enfants, qui « étaient très heureux » et « voulaient dormir avec lui dès le premier jour ».

Depuis se retour, il suit les membres de sa famille à la trace et s’emploie à prendre ses marques.

Isabelle Terlet souhaite à présent retrouver la ou les personnes qui ont pris soin d’Eclair durant ces dernières années, afin de les en remercier. Elle est effectivement convaincue qu’il a eu une autre famille, plus d’un indice semblant aller dans ce sens. « Il était en forme, ni trop maigre, ni trop bien portant, dit-elle à ce propos. Bien éduqué aussi. Il ne monte pas sur la table, écoute quand on lui dit non… Il est même plus calme qu’avant sa disparition ».