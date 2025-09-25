Ils font rapatrier des chatons malades vers Paris et constatent avec effroi qu’ils ont été ramenés vers la Crête

Adam et Bethany Mulcahy-Stephenson ont un cœur immense. Tandis qu’ils étaient en Grèce, ils ont rencontré une famille de chats mal en point. Soucieux de leur bien-être, ils ont organisé leur rapatriement vers l’Angleterre, mais tout ne s’est pas passé comme prévu. Lors d’une escale en France, 3 chatons ont disparu.

Adam et Bethany Mulcahy-Stephenson, couple fraîchement marié, ont fait la rencontre d’une mère chatte en piteux état tandis qu’ils se trouvaient en Crète (île grecque). La féline avait déjà des chatons et était encore enceinte, alors ils sont intervenus pour mettre un terme à leur souffrance. Le projet était de les rapatrier de la Grèce vers leur pays, l’Angleterre. Tout a été fait dans les règles, mais un incident indépendant de leur volonté a mis en péril leur sauvetage.

En tant qu’infirmière vétérinaire, Bethany a tout de suite remarqué que quelque chose n’allait pas avec la maman chatte lorsqu’elle l’a rencontrée pour la première fois. Effectivement, son œil était gravement endommagé et devait être amputé, comme le précisait The Guardian . La femme a alors pris la féline nommée Abba sous son aile, puis a dû quitter le pays.

Bethany Mulcahy-Stephenson / Facebook

Une situation critique

Quelques mois plus tard, elle est retournée sur place pour son mariage avec Adam et a retrouvé la boule de poils. La situation de cette dernière ne s’était pas améliorée, car elle était enceinte et mère de 4 chatons. Cette fois, pour Bethany, il était évident qu’il fallait mettre toute la famille en sécurité, puisque la vie de chacun de ses membres en dépendait.

La femme a donc organisé leur rapatriement vers l’Angleterre afin de prendre soin d’eux sur place et de leur trouver une famille par la suite. Le vol devait relier la Grèce à la France avant que tout le monde rejoigne le Royaume-Uni. 3 chatons ont été placés en soute , car seuls 2 animaux étaient autorisés en cabine. Malheureusement, quand l’avion a atterri à Paris, les félins n’ont pas été sortis du compartiment.

Pour Bethany, c’était la panique, parce qu'elle n’avait aucune idée d’où ils pouvaient bien se trouver. Après une enquête, le personnel a indiqué qu’ils étaient restés enfermés dans la soute et qu'en l'occurrence, ils se trouvaient dans le vol retour pour la Grèce. Le stress est monté et la bienfaitrice pensait qu’ils ne survivraient pas à un aussi long voyage dans le froid, sans nourriture et sans eau.

Heureusement, la compagnie aérienne a rattrapé son erreur et a réceptionné les animaux dès leur arrivée en Grèce.

Les chatons ont reçu les soins nécessaires et une personne a été désignée pour les accompagner, à nouveau, vers la France. Ils voyageront en cabine cette fois, ce qui a rassuré Bethany. Laquelle s’est quand même indignée des conditions dans lesquelles sont transportés les animaux en avion : « Dans un monde idéal, nous aimerions forcer une sorte de changement… pour ne pas avoir d'animaux en soute », confiait-elle.