Un pilote rapatrie les animaux victimes des récents ouragans et adopte l’un des chatons sauvés

Matthew a mis ses compétences de pilote au service des animaux en détresse après le passage des ouragans Helene et Milton. En rapatriant les boules de poils vers des refuges partenaires, il s’est pris d’affection pour un chaton, Avery, à qui il a décidé d’offrir une belle vie.

À la fin de l’été 2024, 2 ouragans se sont succédé, Helene et Milton, causant de nombreux dégâts dans une grande partie des États-Unis. Plusieurs personnes ont perdu la vie durant les catastrophes et de nombreux foyers n'ont plus de maison. Cette tragédie a aussi eu un impact sur les animaux, dont certains ont vu leur refuge se faire détruire.

À la suite de ces événements, des bénévoles se sont impliqués pour reloger les victimes. Matthew Prebish, pilote et capitaine de la compagnie aérienne Southwest Airlines, a participé au sauvetage de nombreux animaux privés de logement après les tempêtes.

Une aide précieuse

En partant de la Floride ou du Tennessee, les boules de poils étaient conduites en Caroline du Sud avant de s’envoler vers le Wisconsin, précisait Honey Nine. Matthew Prebish assurait ces vols à bord de son avion pour permettre aux animaux secourus de se reconstruire dans une zone sécurisée.

Grâce à lui, les animaux rejoignaient des nouveaux refuges et étaient placés à l’adoption. Certains ont pu trouver une nouvelle famille et ouvrir un nouveau chapitre de leur histoire grâce au dévouement du pilote. Lequel n’avait pas tout à fait fini d’aider ses passagers…

A lire aussi : La vidéo de ce chaton "parlant" dans son sommeil et cache une belle histoire de sauvetage

Une rencontre évidente

Au cours de l’un des sauvetages, il a fait la connaissance d’Avery, un jeune tabby, qui voyageait en compagnie des autres félins. Il est tombé amoureux de sa frimousse et a décidé de l’adopter en faisant par ailleurs une surprise à sa compagne : « Ma femme a dit qu'elle savait que j'allais probablement rentrer à la maison avec un animal en acceptant ces voyages. Elle pensait que ce serait un chien, mais nous avons maintenant un autre chat dans la maison » partageait-il.

De son côté, Avery a trouvé le bonheur au milieu du chaos et a même remporté le gros lot en s’installant dans sa maison pour toujours !